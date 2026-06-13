Pedrito, el mejor aliado para el Día del Padre en Pergamino

Pedrito cuenta con cuatro sucursales distribuidas estratégicamente en Pergamino, lo que permite a los clientes acercarse al local más conveniente.

A pocos días de la celebración del Día del Padre , los comercios de Pergamino ya comenzaron a desplegar sus propuestas para acompañar una fecha que cada año moviliza a miles de familias en la búsqueda del regalo perfecto. En ese contexto, Pedrito vuelve a posicionarse como una de las opciones más elegidas gracias a su amplia variedad de productos, promociones especiales y facilidades de pago.

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Con sucursales distribuidas en distintos puntos de la ciudad, la empresa ofrece alternativas para todos los estilos de padres, desde los más deportivos hasta aquellos que prefieren la comodidad del hogar o quienes disfrutan de vestir con un look más urbano y elegante.

Una de las principales fortalezas de Pedrito es la diversidad de productos disponibles. Quienes buscan sorprender a un padre amante de la actividad física pueden encontrar zapatillas deportivas de distintas marcas y modelos, diseñadas para brindar comodidad y rendimiento tanto para caminar como para realizar ejercicios.

También hay opciones de calzado urbano que combinan confort y estilo para el uso cotidiano, ideales para reuniones informales, salidas de fin de semana o encuentros con amigos. Para quienes prefieren una imagen más formal, la propuesta incluye zapatos y borcegos de cuero de reconocidas marcas, pensados para completar cualquier outfit masculino.

Y para los papás más hogareños, aquellos que disfrutan de descansar durante los días fríos, Pedrito cuenta con pantuflas abrigadas y cómodas que se convierten en una excelente alternativa de regalo justo cuando comienza la temporada invernal.

La llegada del invierno suma opciones

Este año, el Día del Padre coincide prácticamente con el inicio del invierno, una circunstancia que convierte a la indumentaria de abrigo en una de las categorías más buscadas.

En sus locales, Pedrito exhibe una importante variedad de camisacos de paño, camisas leñadoras, camperas impermeables, parkas y los tradicionales camperones que cada temporada vuelven a convertirse en protagonistas.

Los distintos modelos están disponibles en varios colores y talles, permitiendo que cada cliente encuentre la prenda que mejor se adapte a los gustos y necesidades de su papá.

La propuesta apunta tanto a quienes buscan un regalo práctico como a aquellos que desean obsequiar una prenda que acompañe durante toda la temporada invernal.

Accesorios que también son protagonistas

Además del calzado y la indumentaria, Pedrito ofrece una amplia gama de accesorios que se presentan como excelentes alternativas para quienes buscan regalos más accesibles sin resignar calidad.

Entre las opciones disponibles se destacan cinturones, paraguas, gorros para el frío, riñoneras, bandoleras —uno de los accesorios masculinos más elegidos en la actualidad— y diversos artículos organizadores para uso diario.

La oferta también incluye valijas y almohadas de viaje, ideales para aquellos padres que disfrutan de escapadas de fin de semana o tienen previsto viajar durante las próximas vacaciones.

Promociones vigentes para aprovechar

Según explicó Mariano Colombrero, uno de los propietarios de la firma, las promociones ya se encuentran vigentes en todas las sucursales y representan uno de los principales atractivos de la campaña comercial de este año.

“Estamos esperando el Día del Padre con un montón de cosas, con promociones, descuentos en efectivo, descuentos por transferencia, promociones bancarias y muchas cuotas para todas las formas de pago”, comentó.

Entre los beneficios permanentes se destaca un 10 por ciento de descuento todos los días para quienes abonen en efectivo o mediante transferencia bancaria, sin tope de compra.

A ello se suman distintas promociones con entidades financieras y tarjetas de crédito que se van incorporando especialmente durante los fines de semana.

Beneficios exclusivos con Banco Provincia

Uno de los descuentos más importantes de la campaña llegará de la mano de Banco Provincia.

Este sábado y los próximos 19 y 20 de este mes, los clientes que realicen sus compras con tarjetas de la entidad podrán acceder a hasta un 30 por ciento de descuento y cuatro cuotas sin interés, una oportunidad especialmente atractiva para quienes buscan realizar compras de mayor valor.

Además, como incentivo adicional y aprovechando el clima futbolero que se vive en la previa de una nueva cita mundialista, quienes realicen compras durante la promoción recibirán una bufanda de regalo.

Cuatro sucursales para estar más cerca

Pedrito cuenta con cuatro sucursales distribuidas estratégicamente en Pergamino, lo que permite a los clientes acercarse al local más conveniente.

Los comercios funcionan de lunes a sábado en horario de 8:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00 horas, y están ubicados en Avenida de Mayo, Avenida Juan B. Justo, Boulevard Paraguay y la esquina de Avenida Illia y Garay.

Con promociones vigentes, financiación, descuentos especiales y una propuesta comercial que abarca desde indumentaria y calzado hasta accesorios y artículos de viaje, Pedrito apuesta a convertirse una vez más en uno de los principales destinos de compras para quienes buscan homenajear a papá en su día con un regalo útil, práctico y pensado para acompañarlo durante todo el año.