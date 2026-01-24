sábado 24 de enero de 2026
    • Villa Ramallo: Matteo y Antuan se entrenan en la provincia de Córdoba antes de viajar a Barcelona

    Los hermanos Cerisola, de Villa Ramallo, fueron seleccionados por la Barça Academy y vivirán una preparación clave antes de ir a España.

    24 de enero de 2026 - 16:00
    Los hermanos Matteo (7) y Antuan (10) Cerisola, oriundos de Villa Ramallo, fueron seleccionados para participar del Clinics Barça Academy, que se desarrollará en Barcelona entre el 21 y el 28 de marzo, tras destacarse en el campus realizado en Rosario a fines del año pasado. 

    El Norte

    Matteo y Antuan Cerisola, hermanos oriundos de Villa Ramallo, continúan dando pasos firmes en su crecimiento futbolístico tras ser seleccionados por la Barça Academy. Luego de destacarse en un campus realizado en Rosario, ambos realizarán una etapa de entrenamiento en Córdoba antes de viajar a Barcelona.

    Preparación en Córdoba con entrenadores del FC Barcelona

    La instancia previa se desarrollará del 2 al 6 de febrero en la ciudad de Córdoba y marcará el segundo contacto formal de los niños con la Academia del FC Barcelona. Allí volverán a entrenar bajo la supervisión de formadores oficiales del club catalán, siguiendo los lineamientos técnicos y metodológicos que caracterizan al programa.

    Del fútbol local a una experiencia internacional en Barcelona

    Los hermanos Cerisola fueron seleccionados entre casi 200 participantes del Barça Academy Argentina, realizado por primera vez en Rosario en diciembre pasado. Entre 15 y 20 chicos elegidos de todo el país, Matteo y Antuan fueron los únicos representantes de Villa Ramallo en acceder al Clinics Barça Academy, que se llevará a cabo en Barcelona del 21 al 28 de marzo.

    Trayectoria, clubes y un desafío mundial para Matteo

    Ambos niños juegan actualmente en Defensores y Sánchez FC, además de formarse desde sus inicios en la Escuela de Fútbol “Avelino Verón”. También participaron en entrenamientos y torneos con clubes como Rosario Central, Boca, River, Estudiantes, Gimnasia, San Lorenzo, Vélez y Talleres. En paralelo, Matteo fue seleccionado para integrar el equipo argentino que disputará la World Cup Barça Academy, siendo el único jugador nacional de la categoría 2018 en el certamen que se realizará en España a fines de marzo de 2026.

