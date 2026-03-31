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    • Villa Ramallo: investigan ingreso de réplica de arma en una escuela secundaria

    En Villa Ramallo un alumno de 13 años llevó una pistola de aire comprimido a la Escuela Media N° 1. Intervienen la Justicia y autoridades educativas.

    31 de marzo de 2026 - 09:38
    El hecho ocurrió en la Escuela Media N°1. Autoridades del establecimiento retiraron el objeto de manera preventiva y dieron intervención a la Justicia. El episodio se da en un contexto nacional atravesado por un caso grave ocurrido en Santa Fe.

    El hecho ocurrió en la Escuela Media N°1. Autoridades del establecimiento retiraron el objeto de manera preventiva y dieron intervención a la Justicia. El episodio se da en un contexto nacional atravesado por un caso grave ocurrido en Santa Fe.

    Estacion de Policia Comunal Ramallo Segunda

    Una situación de preocupación se vivió este lunes en Villa Ramallo, luego de que un alumno de 13 años ingresara con una réplica de arma a una escuela secundaria. El hecho fue detectado por autoridades del establecimiento, que actuaron de inmediato para resguardar el objeto y dar aviso a los organismos correspondientes.

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    Réplica de arma en una escuela de Villa Ramallo

    El episodio ocurrió en la Escuela de Educación Media N° 1, ubicada en calle Sarmiento al 900. Según se informó, el menor llevaba una pistola de aire comprimido, la cual fue advertida por el personal educativo dentro del establecimiento.

    Ante esta situación, las autoridades escolares procedieron al retiro preventivo del objeto, que quedó bajo resguardo institucional para evitar cualquier riesgo dentro del ámbito escolar.

    Intervención judicial y medidas adoptadas

    Tras lo sucedido, se dio intervención a las autoridades competentes, iniciándose actuaciones bajo la carátula de “Averiguación de ilícito”. También tomó intervención la UFI del Joven de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial San Nicolás.

    Por disposición del magistrado interviniente, no se adoptaron medidas restrictivas contra el menor. Sin embargo, se ordenó el secuestro de la réplica y la elevación de las actuaciones para continuar con la investigación del caso.

    Investigación en curso y análisis del caso

    El hecho permanece en etapa de averiguación mientras se intenta determinar cómo el alumno logró ingresar el elemento al establecimiento educativo. Las autoridades analizan las circunstancias y los controles existentes.

    Desde el ámbito educativo, el episodio encendió alertas sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención y seguridad en las escuelas, con el objetivo de evitar situaciones similares en el futuro.

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