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    • Villa Ramallo: El rostro de Traverso ya se luce en un mural que emociona

    La obra del artista Gabriel Griffa rinde homenaje al histórico piloto y será inaugurada a fines de marzo en el Paseo de la Estación en Villa Ramallo.

    17 de marzo de 2026 - 18:06
    Un mural homenaje a Juan María Traverso comenzó a tomar forma en el Paseo de la Estación de Villa Ramallo, donde el artista plástico Gabriel Griffa se encuentra realizando las últimas pinceladas de la obra dedicada al histórico piloto del automovilismo argentino.

    Un mural homenaje a Juan María Traverso comenzó a tomar forma en el Paseo de la Estación de Villa Ramallo, donde el artista plástico Gabriel Griffa se encuentra realizando las últimas pinceladas de la obra dedicada al histórico piloto del automovilismo argentino.

    lavozderamallo.com.ar

    El rostro de Juan María Traverso ya forma parte del paisaje urbano de Villa Ramallo, donde un mural homenaje comenzó a captar la atención de vecinos y visitantes. La obra, realizada por el artista plástico Gabriel Griffa, se encuentra en su etapa final y será inaugurada oficialmente hacia fines de marzo.

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    Mural homenaje a Traverso en Villa Ramallo

    El mural toma forma en el Paseo de la Estación y ya puede ser apreciado por quienes transitan la zona. La imagen central muestra a Traverso junto a su emblemático Torino naranja, uno de los vehículos más representativos de su exitosa trayectoria en el automovilismo argentino.

    La obra fue desarrollada con técnica realista, buscando reproducir con precisión los rasgos del piloto conocido como “el Flaco”. Este enfoque artístico permite lograr una fuerte conexión visual con el público, generando una sensación cercana a la fotografía.

    El proceso artístico de Gabriel Griffa

    Según explicó el propio Gabriel Griffa, el trabajo se encuentra prácticamente terminado y solo restan detalles finales antes de su presentación oficial. El proceso creativo comenzó con un boceto digital elaborado a partir de fotografías proporcionadas por Paula Traverso, hija del recordado corredor.

    A partir de ese material, el artista proyectó la imagen sobre la pared para respetar proporciones y avanzar luego con la pintura por capas. Primero se trabajaron los fondos y elementos generales, para finalmente concentrarse en el rostro del protagonista, logrando así un acabado de alto nivel de detalle.

    Un homenaje que moviliza a los vecinos

    Durante los días de trabajo, el mural despertó un fuerte interés en la comunidad local. Vecinos se acercaron al lugar para observar el avance de la obra y compartir recuerdos y anécdotas vinculadas a la figura de Traverso, considerado una leyenda del deporte motor en Argentina.

    El propio artista destacó la responsabilidad de retratar a figuras tan emblemáticas en espacios públicos, donde la obra será observada por una gran cantidad de personas. La inauguración está prevista para fines de marzo y formará parte de una actividad automovilística homenaje.

    De esta manera, el mural no solo embellece el entorno urbano, sino que también mantiene viva la memoria de uno de los grandes ídolos del automovilismo nacional.

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