Villa Ramallo: Aumentan los incendios y preocupa el desgaste del Cuerpo de Bomberos

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios pasó de un promedio de 20 a 25 intervenciones mensuales a casi 60 salidas antes de finalizar el mes.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Ramallo atraviesa uno de los períodos más exigentes de los últimos años debido al fuerte aumento de incendios registrados en la región. La combinación de factores climáticos y conductas humanas imprudentes multiplicó las intervenciones, encendiendo una señal de alarma por el desgaste físico, emocional y material del personal.

Desde el cuartel informaron que la cantidad de salidas mensuales se incrementó de manera significativa en comparación con períodos anteriores. Un cuerpo que solía realizar entre 20 y 25 intervenciones mensuales actualmente ronda las 60 salidas, incluso antes de finalizar el mes. Este escenario implica un desafío logístico y económico, además del esfuerzo constante que demanda cada operativo para los bomberos voluntarios.

El inicio del verano profundizó la problemática, con jornadas extensas y múltiples llamados diarios, lo que obliga a reorganizar turnos, recursos y personal disponible para poder responder a todas las emergencias.

Si bien la región presenta mayor humedad en relación con otras temporadas, el riesgo de incendios se mantiene elevado. Las altas temperaturas, sumadas a la presencia de viento, provocan una rápida pérdida de humedad en la vegetación, creando condiciones propicias para la propagación del fuego, especialmente en zonas rurales y forestales.

Los incendios de pastizales y campos continúan siendo los más frecuentes, con focos que se expanden con rapidez y requieren varias horas de trabajo para ser controlados.

Acciones humanas y llamado a la prevención

Desde Bomberos señalaron que una parte considerable de los siniestros se origina en acciones humanas. Quemas domiciliarias, limpieza de terrenos, colillas de cigarrillos arrojadas en zonas secas y brasas mal apagadas figuran entre las principales causas. A esto se suman los incendios en sectores urbanos y periurbanos, donde el fuego aún se utiliza como método de limpieza.

También preocupa la recurrencia de incendios en el predio de disposición final de residuos, donde el control del fuego demanda mayor cantidad de personal y equipamiento, con riesgo de propagación a áreas cercanas. En ese marco, desde el Cuerpo de Bomberos recordaron que existen normativas que prohíben las quemas sin autorización y reiteraron el pedido de responsabilidad y prevención para reducir emergencias y proteger la integridad del personal que arriesga su vida en cada intervención.