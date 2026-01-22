jueves 22 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Villa Ramallo: Aumentan los incendios y preocupa el desgaste del Cuerpo de Bomberos

    El incremento sostenido de incendios elevó las salidas de Bomberos en Villa Ramallo, generando alerta por el impacto humano y económico que enfrenta el cuartel.

    22 de enero de 2026 - 13:00
    El Cuerpo de Bomberos Voluntarios pasó de un promedio de 20 a 25 intervenciones mensuales a casi 60 salidas antes de finalizar el mes.

    El Cuerpo de Bomberos Voluntarios pasó de un promedio de 20 a 25 intervenciones mensuales a casi 60 salidas antes de finalizar el mes.

    Bomberos Voluntarios de Ramallo

    El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Ramallo atraviesa uno de los períodos más exigentes de los últimos años debido al fuerte aumento de incendios registrados en la región. La combinación de factores climáticos y conductas humanas imprudentes multiplicó las intervenciones, encendiendo una señal de alarma por el desgaste físico, emocional y material del personal.

    Lee además
    Desde la filial Villa Ramallo de la Federación Agraria advirtieron que “el estado de los caminos es realmente lamentable”.

    La Federación Agraria de Villa Ramallo cuestionó la tasa al combustible y apuntó a la gestión Poletti
    La Federación Agraria Argentina (FAA), filial Villa Ramallo, expresó su preocupación y un fuerte rechazo ante la reciente aprobación, por mayoría del Concejo Deliberante, de un proyecto que establece un aumento del 50% en las tasas municipales —incluida la correspondiente al mantenimiento de la red vial— y la creación de una nueva tasa sobre los combustibles destinada al mismo fin.

    Villa Ramallo: el campo rechaza la suba de tasas y alerta por el deterioro de los caminos rurales

    Aumento de incendios y mayor exigencia operativa

    Desde el cuartel informaron que la cantidad de salidas mensuales se incrementó de manera significativa en comparación con períodos anteriores. Un cuerpo que solía realizar entre 20 y 25 intervenciones mensuales actualmente ronda las 60 salidas, incluso antes de finalizar el mes. Este escenario implica un desafío logístico y económico, además del esfuerzo constante que demanda cada operativo para los bomberos voluntarios.

    El inicio del verano profundizó la problemática, con jornadas extensas y múltiples llamados diarios, lo que obliga a reorganizar turnos, recursos y personal disponible para poder responder a todas las emergencias.

    Condiciones climáticas y riesgo permanente de fuego

    Si bien la región presenta mayor humedad en relación con otras temporadas, el riesgo de incendios se mantiene elevado. Las altas temperaturas, sumadas a la presencia de viento, provocan una rápida pérdida de humedad en la vegetación, creando condiciones propicias para la propagación del fuego, especialmente en zonas rurales y forestales.

    Los incendios de pastizales y campos continúan siendo los más frecuentes, con focos que se expanden con rapidez y requieren varias horas de trabajo para ser controlados.

    Acciones humanas y llamado a la prevención

    Desde Bomberos señalaron que una parte considerable de los siniestros se origina en acciones humanas. Quemas domiciliarias, limpieza de terrenos, colillas de cigarrillos arrojadas en zonas secas y brasas mal apagadas figuran entre las principales causas. A esto se suman los incendios en sectores urbanos y periurbanos, donde el fuego aún se utiliza como método de limpieza.

    También preocupa la recurrencia de incendios en el predio de disposición final de residuos, donde el control del fuego demanda mayor cantidad de personal y equipamiento, con riesgo de propagación a áreas cercanas. En ese marco, desde el Cuerpo de Bomberos recordaron que existen normativas que prohíben las quemas sin autorización y reiteraron el pedido de responsabilidad y prevención para reducir emergencias y proteger la integridad del personal que arriesga su vida en cada intervención.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Federación Agraria de Villa Ramallo cuestionó la tasa al combustible y apuntó a la gestión Poletti

    Villa Ramallo: el campo rechaza la suba de tasas y alerta por el deterioro de los caminos rurales

    Este viernes en Ramallo habrá un concurso de pesca con devolución

    San Pedro: Aprehendieron a un nuevo sospechoso por el crimen del joven Agustín Pereira

    San Pedro: Borgo anunció que el Municipio avanzará con el cobro de deudas a obras sociales y nuevos convenios

    Festival de rock en la costa de Ramallo: cuestionan el uso de recursos municipales en un evento privado

    San Pedro: Continúa la vacunación libre contra el dengue en el Hospital Subzonal Emilio Ruffa

    Gobernador Castro: La Fiesta del Durazno 2026 calienta motores con una gran noche musical

    La Fiesta Rock del País desembarca en Ramallo con bandas nacionales y entrada gratuita

    El IPS confirmó el cronograma de pagos de enero para jubilados y pensionados de la Provincia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El festival de rock previsto para este sábado en la costa de Ramallo reaviva el debate por el uso de recursos municipales.

    Festival de rock en la costa de Ramallo: cuestionan el uso de recursos municipales en un evento privado

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Dirección de Deporte de la Municipalidad de Ramallo organiza este viernes 24 a partir de las 18, un concurso de Pesca Recreativa libre y gratuita. 

    Este viernes en Ramallo habrá un concurso de pesca con devolución
    De izquierda a derecha: Juan Parma, CEO de Banco Macro, Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, Roberto Nobile, CEO de Personal, y Martín Heine, CEO de Personal Pay.

    Telecom Argentina y Banco Macro se unen para impulsar la digitalización de los servicios financieros

    El destino elegido para esta salida es Samaná, una región de República Dominicana que combina playas, naturaleza y un perfil más calmo.

    Mujeres en Viaje +60: una experiencia transformadora en el Caribe pensada para viajar acompañadas

    Personal policial perteneciente a la Sub DDI San Pedro- Baradero y a la Comisaría San Pedro encabezaron un operativo relacionado a la investigación iniciada en torno al asesinato del joven Agustín Pereira.

    San Pedro: Aprehendieron a un nuevo sospechoso por el crimen del joven Agustín Pereira

    El talento de Luisina Chapero estará presente en cada noche junto al Ballet Oficial de Cosquín.
    Cultura y espectáculo

    Luisina Chapero, talento pergaminense en la apertura del Festival Nacional de Folklore de Cosquín