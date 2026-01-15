jueves 15 de enero de 2026
    • Pergamino

    Verano Saludable: los niños de Quinta Mastrángelo participaron de una divertida jornada

    A través de una jornada especial que combinó juegos con dinámicas de hábitos saludables, los niños del CDC Quinta Mastrángelo disfrutaron de “Verano Saludable”.

    15 de enero de 2026 - 13:05
    Los niños de Quinta Mastrángelo participaron de una divertida jornada.

    Los niños de Quinta Mastrángelo participaron de una divertida jornada. 

    Prensa Municipalidad de Pergamino

    “Verano Saludable” es un programa que buscó problematizarlos sobre cuidados como exposición al sol, los riesgos asociados a las altas temperaturas, la importancia de la hidratación, el uso de protector solar y repelente. En esta oportunidad llegó a Quinta Mastrángelo de Pergamino.

    La Dirección de Cultura vuelve con un clásico de los veranos. El ciclo comienza este 14 de enero a las 20.30 con la proyección de la película La Uruguaya. Todos los encuentros tendrán lugar en plaza Belgrano.

    San Pedro: Vuelve "Cine Bajo las Estrellas" con funciones gratuitas todos los miércoles de verano
    El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) inició formalmente su temporada de colonia de verano en la localidad de San Pedro, una iniciativa que cuenta con 198 afiliados inscriptos y que se desarrolla por primera vez en la ciudad bajo esta modalidad, según informaron autoridades de la obra social.

    PAMI inauguró su colonia de verano en San Pedro con casi 200 afiliados

    La propuesta se realizó en articulación del equipo de la Dirección de Educación y el Servicio de Áreas Programáticas y Redes en Salud (SAPS) del HIGA San José. El mismo apunta a niños, niñas y adolescentes para la promoción y prevención de la salud en las infancias como también la construcción de hábitos saludables.

    “Verano saludable”, la importancia en las infancias

    Durante el verano los temas que se trabajan involucran el equilibrio nutricional, salud bucal, inmunización, etc. Instalando también, la importancia de que las infancias interactúen entre ellas a través de juegos que fomenten o fortalezcan registros de cuidado, mejorando su motricidad.

    Temas
    Dejá tu comentario

    La comparsa local Rayito de Sol volverá a animar el Carnaval por las calles de Guerrico.
    Guerrico se viste de fiesta: comienzan los Carnavales 2026 en el Partido de Pergamino

