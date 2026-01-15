Verano Saludable: los niños de Quinta Mastrángelo participaron de una divertida jornada

Los niños de Quinta Mastrángelo participaron de una divertida jornada. Prensa Municipalidad de Pergamino

“Verano Saludable” es un programa que buscó problematizarlos sobre cuidados como exposición al sol, los riesgos asociados a las altas temperaturas, la importancia de la hidratación, el uso de protector solar y repelente. En esta oportunidad llegó a Quinta Mastrángelo de Pergamino.

La propuesta se realizó en articulación del equipo de la Dirección de Educación y el Servicio de Áreas Programáticas y Redes en Salud (SAPS) del HIGA San José. El mismo apunta a niños, niñas y adolescentes para la promoción y prevención de la salud en las infancias como también la construcción de hábitos saludables.

“Verano saludable”, la importancia en las infancias Durante el verano los temas que se trabajan involucran el equilibrio nutricional, salud bucal, inmunización, etc. Instalando también, la importancia de que las infancias interactúen entre ellas a través de juegos que fomenten o fortalezcan registros de cuidado, mejorando su motricidad.

