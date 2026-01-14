ARBA dio a conocer las fechas de vencimiento de los impuestos patrimoniales

Quienes opten por el pago anual anticipado podrán acceder a un descuento del 15% sobre el monto total del impuesto,

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ( ARBA ) informó el calendario de vencimientos 2026 correspondiente a los impuestos patrimoniales, que incluye al Impuesto Inmobiliario —en sus componentes básico y complementario— y al Impuesto Automotor, alcanzando también a embarcaciones deportivas o de recreación.

El cronograma fue establecido para el próximo ejercicio fiscal y tiene como objetivo brindar previsibilidad, facilitar la planificación de pagos y reconocer a quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias.

Según se detalló, el primer vencimiento del año será del Impuesto Inmobiliario Urbano (edificado y baldío), que operará el 19 de febrero, dando inicio al esquema anual de pagos de los tributos patrimoniales provinciales. En tanto, que la cuota 1 y el anual del Impuesto Inmobiliario Rural vencerá el 17 de marzo.

Además, desde ARBA señalaron que el Impuesto a los Automotores comenzará a abonarse a partir del 10 de marzo bajo una modalidad mensual, una decisión orientada a ordenar el calendario, distribuir el esfuerzo fiscal a lo largo del año y otorgar mayor previsibilidad a las y los contribuyentes.

Beneficios por pago en término

El calendario de vencimientos se complementa con los beneficios fiscales vigentes para 2026, que premian el buen cumplimiento. Por un lado, quienes opten por el pago anual anticipado podrán acceder a un descuento del 15% sobre el monto total del impuesto, siempre que no registren deudas exigibles de períodos no prescriptos.

Bonificación

Además, se mantiene la bonificación del 10% por buen cumplimiento, que se aplica sobre cada cuota para quienes no tengan deudas anteriores, mantengan sus pagos al día y abonen en término. Este beneficio rige con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Con la publicación del calendario 2026, la Agencia reafirma su política de promover el cumplimiento voluntario, fortalecer la equidad del sistema tributario y consolidar un esquema de pagos claro, previsible y ordenado para los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires.