Una barrera contra la bronquiolitis: comenzó la vacunación materna contra el Virus Sincicial Respiratorio

La aplicación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio entre las semanas 32 y 36,6 de gestación constituye una política sanitaria preventiva de alto impacto.

Desde este lunes se puso en marcha, en todo el país, la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) destinada a personas embarazadas, tal como lo dispuso el Ministerio de Salud de la Nación . Se trata de una medida sanitaria fundamental que busca proteger a los recién nacidos frente a uno de los principales agentes causales de infecciones respiratorias bajas y de la bronquiolitis , una enfermedad que genera gran preocupación en los primeros meses de vida.

La vacuna, que se aplica durante el embarazo, permite que los anticuerpos se transfieran al bebé a través de la placenta, brindándole inmunidad desde el nacimiento y reduciendo de manera significativa el riesgo de cuadros graves, internaciones y complicaciones respiratorias.

El Virus Sincicial Respiratorio es la principal causa de bronquiolitis en lactantes y uno de los motivos más frecuentes de consultas, internaciones y derivaciones a terapia intensiva pediátrica durante el otoño y el invierno. Si bien la bronquiolitis suele ser la manifestación más conocida, las infecciones por VSR también se asocian, a largo plazo, con sibilancias recurrentes y un mayor riesgo de desarrollar asma.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que esta estrategia de vacunación materna ya se implementó en 2024 y mostró resultados altamente positivos, con un impacto concreto en la reducción de hospitalizaciones y de ingresos a unidades de cuidados intensivos, además de haber sido reconocida a nivel internacional.

Vacunación anticipada: una decisión estratégica

La aplicación de la vacuna entre las semanas 32 y 36,6 de gestación constituye una política sanitaria preventiva de alto impacto. Al adelantarse el inicio de la campaña a enero, se busca que la mayor cantidad de bebés nazcan con protección antes de que comience o aumente la circulación estacional del virus.

Esta anticipación no solo beneficia a los recién nacidos, sino que también contribuye a descomprimir el sistema de salud, disminuyendo la demanda en guardias pediátricas, salas de internación y terapias intensivas, y optimizando el uso de los recursos sanitarios.

La situación en Pergamino

En la ciudad de Pergamino, la vacuna contra el VSR ya se encuentra disponible en el Vacunatorio Municipal “José Caggiano”, que atiende de lunes a viernes de 8:00 a 12:00, y en el Hospital San José, donde se aplica de lunes a viernes de 7:00 a 17:00.

Al respecto, la secretaria de Salud del Municipio, Erica Períes, explicó que la campaña comenzó el pasado 12 de enero y está dirigida a embarazadas que transitan entre la semana 32 y la 36,6 de gestación. “Es una vacuna que se incorporó hace pocos años al calendario y es muy importante porque previene la bronquiolitis, una enfermedad muy temida en los bebés. Vacunando a las embarazadas, estamos protegiendo a los chicos que están por nacer”, señaló.