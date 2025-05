Una fiesta teñida de violeta: Pergamino abrazó a María Crescencia

Durante la homilía, el obispo invitó a meditar sobre la vida y el legado de la beata pergaminense: “Conocemos a las personas por sus palabras y gestos. Crescencia eligió lo pequeño, lo humilde, lo que no brilla ante los ojos del mundo. Su vocación fue acompañar, consolar, enseñar labores y música, cuidar a los enfermos. Y lo hizo con amor. Porque el valor de nuestras acciones no está en su grandeza, sino en la conciencia y el amor con que las hacemos”.

Monseñor Santiago remarcó la felicidad que brota del servicio silencioso y auténtico: “Crescencia fue feliz viviendo así. Porque el servicio, que es lo contrario al egoísmo, genera alegría. Y eso es lo que debemos pedirle: que nos ayude a encontrar la alegría en el servicio”.

Reliquia Crescencia.jpg Antes de comenzar la misa, ingresó a la Capilla del Huerto, la reliquia de Sor Dulzura LA OPINION

La vida “perfil bajo” de Crescencia

El mensaje caló hondo en los fieles, que vieron en estas palabras un reflejo de sus propias búsquedas en una sociedad muchas veces atrapada por la eficiencia y el éxito individual. La figura de Crescencia, con su estilo de vida bajo perfil y su entrega sin estridencias, ofrece hoy una respuesta vigente y necesaria: el verdadero sentido de la vida se encuentra en amar lo que hacemos y a quienes nos rodean.

La festividad de la beata no fue solo una expresión de devoción personal, sino también un gesto social y comunitario. Porque, como expresó el obispo, “el cristianismo no es solo para la conciencia individual, también transforma realidades. Los santos, con su testimonio, nos muestran que realización personal y servicio a la comunidad van de la mano”.

Con su testimonio simple y luminoso, María Crescencia sigue hablando al corazón de su pueblo. Su legado, más vivo que nunca, invita a todos a elegir la ternura, la entrega, y la alegría de servir. Porque, como ella misma dijo alguna vez: “Ama cuanto puedas… pero ama”.

Misa Crescencia.jpg El obispo acompañado de sacerdotes de Pergamino ofició la misa. LA OPINION