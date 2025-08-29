viernes 29 de agosto de 2025
    • José Quiroga lanzó su propio streaming desde la barbería y estrenó "Noche de Miércoles"

    José Quiroga inauguró su streaming propio desde “Joseph la Barbería” con el ciclo “Noche de Miércoles”. El primer programa tuvo invitados de peso.

    29 de agosto de 2025 - 10:50
    En el primer programa de "noche de miércoles" estuvieron invitados Javier Martínez y María Paula Bustos

    LAOPINION

    De Radio Rivadavia a su propio medio: El reconocido barbero y comunicador José Quiroga inauguró esta semana su propio canal de streaming, transmitido desde su barbería y con producción propia.

    Los cursos están organizados en tres grupos de trabajo y son dictados por profesionales pergaminenses especializados.

    Pergamino impulsa a sus microemprendedores con capacitación y acceso a créditos
    La pelea callejera se inició en el medio de Avenida de Mayo.

    Un incidente de tránsito generó una pelea callejera en una esquina céntrica de Pergamino

    El recorrido

    El proyecto es el resultado de un recorrido que comenzó en 2023 en Radio Rivadavia, gracias a la oportunidad brindada por Marcos Dalmasso, y que luego continuó durante 2024 con el impulso del grupo La Opinión, a través de LaOpinión Play.

    “A partir de esa trayectoria, hoy podemos tener nuestro propio streaming y un grupo de trabajo cordial y cálido, con caras nuevas y muchas ganas”, expresó José con entusiasmo.

    “Noche de Miércoles”, el nuevo ciclo

    El programa se llama “Noche de Miércoles” y se transmite todos los miércoles de 20:30 a 22:30 por la página de Facebook “Joseph la Barbería”. El ciclo busca combinar información local, entrevistas, análisis y el estilo directo y cercano que caracteriza a José.

    “Las expectativas son lindas. Estamos contentos por tener la posibilidad de tener un medio que informe, que esté acorde a la realidad que vive la ciudad y que le sirva al ciudadano”, dijo.

    Invitados de peso en el debut

    El primer programa se emitió el pasado miércoles y tuvo como invitados al intendente Javier Martínez y a la diputada María Paula Bustos, quienes compartieron sus visiones sobre el presente de Pergamino.

    Fiel a su estilo, José destacó su alegría por el crecimiento de la ciudad y agradeció especialmente a quienes participan en los programas, tanto detrás de cámara como en el vivo.

    Pergamino impulsa a sus microemprendedores con capacitación y acceso a créditos

    Un incidente de tránsito generó una pelea callejera en una esquina céntrica de Pergamino

    La Feria del Libro Pergamino cerró su tercera edición con un fuerte mensaje de gratitud

    En Cinema Pergamino se renueva la cartelera con Nadie 2, la secuela del éxito de acción

    Música, teatro, cine, arte y literatura: la agenda cultural del fin de semana en Pergamino

    Rafael Restaino presenta este sábado su nuevo libro El loro que cantaba la marcha peronista

    Destacada participación del Estudio de Danzas New Life en el Torneo FED en Buenos Aires

    Murió en París el reconocido músico y compositor Raúl Barboza, leyenda del chamamé

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: inauguración del Crematorio y reformas en las salas velatorias

    Pergamino: el Municipio refuerza su acompañamiento a instituciones que atienden a personas con discapacidad

    La pelea callejera se inició en el medio de Avenida de Mayo.

    Un incidente de tránsito generó una pelea callejera en una esquina céntrica de Pergamino

    Los cursos están organizados en tres grupos de trabajo y son dictados por profesionales pergaminenses especializados.

    Pergamino impulsa a sus microemprendedores con capacitación y acceso a créditos
    “La donación no es solo un acto médico, sino también un acto de amor y de profunda solidaridad”. video
    Salud y bienestar

    Más de 1.300 bonaerenses recibieron un trasplante en 2025 gracias a la donación de órganos

    Lluvias de Santa Rosa: el norte bonaerense, en el ojo de la tormenta

    Lluvias de Santa Rosa: el norte bonaerense, en el ojo de la tormenta

    Edición impresa del Viernes 29 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    Isenbeck reduce personal en Zárate y la crisis industrial golpea al empleo local
    Crisis en Zárate

    Isenbeck reduce personal en Zárate y la crisis industrial golpea al empleo local