José Quiroga lanzó su propio streaming desde la barbería y estrenó "Noche de Miércoles"

De Radio Rivadavia a su propio medio: El reconocido barbero y comunicador José Quiroga inauguró esta semana su propio canal de streaming , transmitido desde su barbería y con producción propia.

El proyecto es el resultado de un recorrido que comenzó en 2023 en Radio Rivadavia , gracias a la oportunidad brindada por Marcos Dalmasso , y que luego continuó durante 2024 con el impulso del grupo La Opinión , a través de LaOpinión Play .

“A partir de esa trayectoria, hoy podemos tener nuestro propio streaming y un grupo de trabajo cordial y cálido, con caras nuevas y muchas ganas”, expresó José con entusiasmo.

El programa se llama “Noche de Miércoles” y se transmite todos los miércoles de 20:30 a 22:30 por la página de Facebook “Joseph la Barbería” . El ciclo busca combinar información local, entrevistas, análisis y el estilo directo y cercano que caracteriza a José.

“Las expectativas son lindas. Estamos contentos por tener la posibilidad de tener un medio que informe, que esté acorde a la realidad que vive la ciudad y que le sirva al ciudadano”, dijo.

Invitados de peso en el debut

El primer programa se emitió el pasado miércoles y tuvo como invitados al intendente Javier Martínez y a la diputada María Paula Bustos, quienes compartieron sus visiones sobre el presente de Pergamino.

Fiel a su estilo, José destacó su alegría por el crecimiento de la ciudad y agradeció especialmente a quienes participan en los programas, tanto detrás de cámara como en el vivo.