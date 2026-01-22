jueves 22 de enero de 2026
    • Un agente de Tránsito tomó el volante y logró destrabar un camión atascado casi una hora en el microcentro

    Un camión con semiacoplado quedó trabado en 25 de Mayo y Mitre y un agente de Tránsito municipal realizó la maniobra clave para retirarlo sin riesgos.

    22 de enero de 2026 - 21:02
    Javier Gallardo, el inspector de Tránsito municipal que tomó el control de la situación y logró sacar el camión que quedó trabado en una encrucijada del microcentro.

    Javier Gallardo, el inspector de Tránsito municipal que tomó el control de la situación y logró sacar el camión que quedó trabado en una encrucijada del microcentro.

    LA OPINION

    La pericia al volante de un agente de Tránsito permitió destrabar un camión con semiacoplado que permaneció atascado durante casi una hora en pleno microcentro de Pergamino. El incidente ocurrió este jueves alrededor de las 18:00 en la céntrica esquina de 25 de Mayo y Mitre y afectó seriamente la circulación vehicular.

    El camión quedó sin margen de maniobra y el chofer requirió asistencia de transeúntes y automovilistas.

    Un camión con semiacoplado quedó atascado en pleno microcentro y generó demoras en el tránsito
    De izquierda a derecha: Juan Parma, CEO de Banco Macro, Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, Roberto Nobile, CEO de Personal, y Martín Heine, CEO de Personal Pay.

    Telecom Argentina y Banco Macro se unen para impulsar la digitalización de los servicios financieros

    El episodio tuvo como protagonista a un camión con semirremolque perteneciente a la empresa de transporte Trans Agro, con sede en la ciudad de Ramallo, que circulaba por calle 25 de Mayo en sentido sur-norte. Al llegar a la intersección con Mitre, el conductor intentó girar a la izquierda, pero el largo del vehículo y la escasa disponibilidad de espacio le impidieron completar la maniobra.

    La situación se agravó debido a la presencia de numerosos vehículos estacionados en las inmediaciones y a que las ruedas traseras del semirremolque quedaron apoyadas sobre el cordón de la ochava suroeste, dejando al camión prácticamente inmovilizado y sin margen para avanzar o retroceder sin riesgo.

    operativo-camion-atascado-25-de-mayo-y-mitre-pergamino
    Las ruedas traseras del acoplado semirremolque quedaron apoyadas sobre el cordón de la ochava suroeste de la esquina de Mitre y 25 de Mayo.

    Las ruedas traseras del acoplado semirremolque quedaron apoyadas sobre el cordón de la ochava suroeste de la esquina de Mitre y 25 de Mayo.

    Desplegaron un operativo para realizar la maniobra en reversa

    Ante el atolladero, se desplegó un operativo de la Dirección de Tránsito municipal que incluyó el corte preventivo del flujo vehicular en la zona de San Martín y 25 de Mayo. Además, se solicitó retirar los autos estacionados en cercanías para liberar espacio y facilitar una eventual maniobra de salida.

    Pese a los intentos iniciales del chofer, el camión continuaba sin poder destrabarse. Fue entonces cuando un inspector municipal de Tránsito, con experiencia previa en la conducción y maniobra de camiones con semirremolques largos, se puso al volante para intentar resolver la situación.

    El agente, identificado como Javier Gallardo, realizó una precisa maniobra en dos tiempos marcha atrás, logrando primero reubicar el camión sobre calle 25 de Mayo y luego girar hacia Mitre, para finalmente continuar por Alem en busca de una vía de egreso más adecuada del casco urbano.

    Gracias a esa intervención, el vehículo de gran porte pudo salir del microcentro sin provocar daños materiales, sin poner en riesgo a peatones ni a otros vehículos y sin afectar la carga transportada. El inspector permaneció al volante hasta que el camión abandonó la zona urbana.

    Desde Alem y Mitre una camioneta de la Dirección de Tránsito escoltó al transporte hasta un sector seguro de ruta, donde pudo detenerse correctamente en la banquina y devolver el control del vehículo a su conductor original, permitiéndole retomar el servicio de transporte.

    El incidente se produjo minutos después de las 18:00 y generó importantes demoras durante casi una hora en uno de los sectores más transitados de la ciudad. Desde el área de Tránsito recordaron la importancia de respetar las restricciones de circulación de vehículos de gran porte en el microcentro para evitar este tipo de situaciones.

