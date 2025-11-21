viernes 21 de noviembre de 2025
    • Después de la lluvia ¿Cómo estará el clima en Pergamino durante el fin de semana XXL?

    Tras los 26 milímetros de lluvia que cayeron el jueves, Pergamino inicia el último fin de semana XXL del año con una jornada fresca.

    21 de noviembre de 2025 - 13:53
    Este viernes, en Pergamino, el día comenzó con cielo parcialmente nublado y condiciones más frescas que las de los días previos.

    Este viernes, en Pergamino, el día comenzó con cielo parcialmente nublado y condiciones más frescas que las de los días previos.

    LA OPINION

    El intenso chaparrón de la tarde del jueves dejó 26 milímetros en Pergamino y marcó un quiebre en el ambiente. Con la llegada de un frente frío, el viento del sur tomó protagonismo y provocó una notable baja en la temperatura, dejando atrás la inestabilidad que dominó durante gran parte de la jornada.

    Baja de temperatura

    Este viernes comenzó con cielo parcialmente nublado y condiciones más frescas que las de los días previos. La temperatura promedio se ubicó en torno a los 18 grados, mientras que la máxima esperada se sitúa cerca de los 22 grados. El viento del sur sigue soplando y mantendrá la sensación térmica contenida durante el resto del día, configurando un arranque tranquilo para el fin de semana extra largo.

    Sábado más soleado

    Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mejora considerable en las condiciones del tiempo. El sol tendrá mayor presencia durante la mañana y la tarde, favoreciendo un ascenso térmico paulatino. La mínima será de 13 grados, mientras que la máxima alcanzará los 25, un valor típico de plena primavera.

    Será un día ideal para actividades recreativas al aire libre, paseos o escapadas breves dentro y fuera de la ciudad. Además, quienes viajaron para aprovechar el último fin de semana XXL del 2025 encontrarán condiciones meteorológicas favorables en gran parte del territorio bonaerense.

    Domingo primaveral y un lunes casi veraniego

    El domingo será, según los pronósticos, la jornada más agradable del receso. Con el sol brillando a pleno y sin probabilidades de lluvia, la temperatura seguirá en ascenso y trepará hasta los 26 grados. El ambiente será cálido, estable y típicamente primaveral.

    Para el lunes, último día del fin de semana largo, el “calorcito” empezará a sentirse con más firmeza. La máxima pronosticada es de 28 grados, lo que marcará el inicio de una tendencia aún más cálida durante la semana siguiente. De hecho, para martes, miércoles y jueves se esperan máximas que superen los 30 grados, con posibles lluvias hacia el próximo fin de semana, según el pronóstico extendido.

    Movilidad turística

    El descanso prolongado coincide con el Día de la Soberanía Nacional, celebrado cada 20 de noviembre en homenaje al combate de la Vuelta de Obligado. Si bien la fecha histórica es fija, en 2025 el feriado se traslada al lunes 24, según lo dispuesto por la Ley 27.399, lo que configuró el último fin de semana extra largo del calendario.

    Los primeros registros de movimiento turístico muestran un marcado interés por escapadas cortas. De acuerdo con una reconocida plataforma de reservas, entre los destinos más buscados por los bonaerenses se destacaron Mar del Plata, Cariló y Mar de las Pampas. También hubo un incremento significativo en las consultas para viajar a la Ciudad de Buenos Aires y a Tigre, dos opciones elegidas para disfrutar del ocio urbano y la cercanía.

    En este marco, el buen tiempo que acompañará durante los cuatro días impulsa aún más los desplazamientos, consolidando este fin de semana XXL como uno de los más concurridos del año.

    El sentido del Día de la Soberanía Nacional

    La conmemoración recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado ocurrido en 1845, un episodio clave en el que las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron la invasión anglo-francesa sobre el río Paraná. Más allá del hecho militar, la fecha simboliza la importancia de la soberanía como pilar fundamental de identidad, autodeterminación y construcción nacional.

