El Gobierno reconfigura el Gabinete: Santilli suma poder político y Scioli queda bajo la órbita de Adorni

En un nuevo reacomodamiento interno que redefine el mapa de poder del Gabinete, el Gobierno modificó la Ley de Ministerios y trasladó áreas estratégicas entre Interior y Jefatura de Gabinete. El decreto fortalece a Diego Santilli , que recupera Renaper y Deportes , mientras Daniel Scioli pasa a depender directamente de Manuel Adorni .

En una nueva reconfiguración del Gabinete nacional, el Gobierno modificó la Ley de Ministerios y redistribuyó áreas estratégicas entre Interior y Jefatura de Gabinete. El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, recuperó el Renaper, el área de Deportes y competencias simbólicas como feriados y actos patrióticos, mientras que Turismo y Ambiente —a cargo de Daniel Scioli— pasarán a depender de Manuel Adorni. El movimiento refleja un ajuste fino de poder interno y corrige decisiones que Casa Rosada calificó como “errores” administrativos pero que, puertas adentro, generaron malestar político.

El Decreto 825/2025, publicado en el Boletín Oficial, formalizó una reasignación que fortalece la influencia del nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, uno de los funcionarios clave del rediseño pos electoral.

Renaper (Registro Nacional de las Personas)

El área de Deportes y el alto rendimiento

Los feriados nacionales

Actos patrióticos, efemérides y custodia de emblemas

Relaciones con provincias, ríos interprovinciales, frontera y política electoral

El Archivo General de la Nación

Este paquete no es menor: concentra herramientas institucionales históricas del Estado nacional y, en el caso de Deportes, se convierte en moneda de negociación directa con gobernadores, un rol que el Gobierno espera reforzar en la discusión del Presupuesto 2026 y las reformas estructurales.

Migraciones permanece en Seguridad: el único cambio que no se tocó

El único traspaso que no fue revertido es el de la Dirección Nacional de Migraciones, que ya había pasado a la órbita de Patricia Bullrich.

El motivo: la creación de una Policía de la Frontera y la intención de “agilizar trámites” vinculados al control de ingresos y egresos del país.

Scioli, bajo Adorni: Turismo y Ambiente se fusionan en una conducción unificada

Daniel Scioli —uno de los funcionarios “protegidos” del Gobierno pese a cambios recientes y la salida de Guillermo Francos— queda ahora bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Turismo y Ambiente, áreas que dirige desde diciembre de 2023, serán supervisadas por Manuel Adorni, quien unifica así la conducción administrativa de ambos sectores.

En Casa Rosada se interpreta esta decisión como:

Un blindaje político para Scioli , evitando que Santilli pudiera avanzar con modificaciones internas.

Una señal de confianza del actual núcleo de poder (Karina Milei–Adorni) hacia el exembajador.

Un decreto que corrige otro decreto: la interna detrás del movimiento

La modificación se dio apenas días después del Decreto 793/2025, que había traspasado Turismo, Ambiente, Deportes, Renaper y Migraciones fuera del Ministerio del Interior.

La reacción fue inmediata:

En el entorno de Santilli hablaron de “recorte injustificado de funciones” justo antes de su jura.

Desde sectores cercanos al oficialismo se mencionó un “error administrativo” , aunque otras voces lo consideraron un intento de condicionar su llegada.

El diputado Cristian Ritondo advirtió públicamente la controversia: “¿Por qué Renaper pasó a Seguridad si siempre fue parte del uso civil?”

El nuevo decreto, publicado anoche, resolvió la disputa y devolvió poder político a Interior, una señal de respaldo al nuevo ministro.

Deportes, una pieza clave en la futura negociación federal

El control del área de Deportes —que sigue encabezada por Diógenes de Urquiza hasta febrero— será utilizado como herramienta de negociación con provincias, especialmente en:

asignación de becas deportivas,

financiamiento de infraestructura,

programas de alto rendimiento,

acuerdos federales vinculados al calendario de competencias.

El Gobierno busca robustecer alianzas territorialmente para asegurar la aprobación de:

Presupuesto 2026,

reforma laboral,

reforma tributaria,

reforma del Código Penal.

Scioli sigue firme: “protegido” y con nuevo paraguas político

La continuidad de Daniel Scioli bajo Jefatura de Gabinete es vista como un mensaje interno:

mantiene su rol estratégico,

evita choques con Interior,

depende ahora directamente de la estructura política más cercana al Presidente.

Scioli se había quedado sin referente directo tras la salida de Francos, pero este rediseño garantiza que sigue en un lugar de relevancia.