jueves 14 de agosto de 2025
    • Tucumán fue distinguida como "Ciudad Art Nouveau 2025" por su patrimonio arquitectónico

    La capital tucumana fue distinguida como “Ciudad Art Nouveau 2025” por sus ejemplares del estilo arquitectónico Art Nouveau.

    14 de agosto de 2025 - 08:50
    Tucumán recibió una distinción internacional como "Ciudad Art Nouveau 2025", en reconocimiento a la riqueza y diversidad de su arquitectura de principios del siglo XX.

    Tucumán recibió una distinción internacional como “Ciudad Art Nouveau 2025”, en reconocimiento a la riqueza y diversidad de su arquitectura de principios del siglo XX. 

    QUÉ DIARIO.

    San Miguel de Tucumán recibió el reconocimiento como “Ciudad Art Nouveau Argentina 2025”, otorgado por la Asociación Art Nouveau de Buenos Aires (AANBA), en mérito a su valioso patrimonio arquitectónico de principios del siglo XX.

    El acto tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se presentó un video con los edificios más representativos del circuito local y se descubrió una placa que certifica la distinción. La ceremonia reunió a referentes del turismo, la cultura y el sector privado, además de autoridades de AANBA.

    Los edificios destacados

    Entre los edificios destacados, la Casa de Gobierno de Tucumán sobresale por ser considerada una pieza arquitectónica única en todo el continente, construida entre 1910 y 1920, fruto del trabajo conjunto de arquitectos y artesanos argentinos e inmigrantes. Este estilo, revolucionario y rupturista en su época, tiene pocos exponentes similares en América, lo que lo convierte en una auténtica joya patrimonial.

    Los sitios emblemáticos de Art Nouveau que engalanan la ciudad son el Salón Blanco de la Casa de Gobierno (calle 25 de Mayo 90) y el Museo de la Ciudad (calle Salta 532), edificio conocido como ex Casa Sucar.

    Cabe destacar que Tucumán posee el único Palacio de Gobierno de estilo Art Nouveau de América Latina y el segundo a nivel mundial, luego del Palacio de Gobierno de la ciudad de Praga, capital de República Checa.

    El Art Nouveau

    El Art Nouveau fue un estilo artístico internacional surgido entre fines del siglo XIX e inicios del XX que se caracterizó por sus líneas fluidas y las curvas que se inspiraron en la naturaleza, especialmente en formas vegetales. Se manifestó en diferentes disciplinas como la arquitectura, las artes decorativas, la pintura y la escultura, buscando una estética unificada y moderna que rompiera con las convenciones anteriores.

    Tucumán, un destino clave en esta ruta

    La distinción posiciona a Tucumán como uno de los destinos más relevantes dentro de la Ruta de Turismo Art Nouveau, que integra nueve ciudades en Argentina y forma parte de un circuito internacional que conecta con la Ruta Panamericana, donde figuran ciudades como Montevideo, Curitiba y, próximamente, Santiago de Chile.

    Fuente: Tucumán Turismo.

