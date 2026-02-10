Un edificio que combate la soledad ganó el premio de arquitectura más importante

En un momento en que la soledad se convirtió en uno de los grandes problemas silenciosos de las ciudades, un edificio en Londres acaba de demostrar que la arquitectura también puede ser una herramienta contra el aislamiento. No es una torre de lujo ni un ícono futurista.

Se trata de un complejo de viviendas para adultos mayores que fue distinguido con el Premio Stirling, el máximo reconocimiento a la arquitectura en el Reino Unido y uno de los más influyentes de Europa . El proyecto se llama Appleby Blue Almshouse y fue premiado no solo por su diseño , sino por algo mucho más difícil de lograr: crear comunidad en una etapa de la vida donde el aislamiento suele crecer.

Ubicado en el barrio de Southwark, al sur de Londres, el edificio ofrece 59 viviendas destinadas a personas mayores de 65 años, pensadas para quienes pueden vivir de forma autónoma pero buscan algo que muchas casas y residencias tradicionales no ofrecen: vida social cotidiana.

La propuesta retoma la tradición británica de las almshouses (viviendas solidarias para mayores que existen desde la Edad Media), pero la actualiza con una mirada contemporánea sobre el envejecimiento, la salud mental y la vida urbana.

Aquí no hay pasillos largos y silenciosos ni departamentos aislados entre sí. Todo el diseño está orientado a favorecer encuentros espontáneos, conversaciones informales y rutinas compartidas.

¿En qué se diferencia este edificio de una residencia tradicional?

El Appleby Blue, ubicado en el barrio de Southwark, al sur de Londres, no se parece a la típica residencia institucional. Más bien se inspira en la tradición británica de las “almshouses”, viviendas de caridad para mayores que existen desde la Edad Media, pero la adapta al siglo XXI con un enfoque social y arquitectónico moderno.

El complejo está compuesto por 59 apartamentos accesibles para adultos de 65 años o más, rodeados de espacios compartidos diseñados para conectar a los residentes entre sí y con el vecindario. Las zonas comunes incluyen un patio interior verde, un jardín en la azotea y una cocina comunitaria donde se pueden organizar actividades colectivas.

Pasillos amplios con bancos integrados, corredores iluminados naturalmente y un sistema de riego que crea pequeños oasis de vegetación en cada rincón hacen que el edificio se sienta menos como una residencia cerrada y más como un hogar vibrante. El jurado del RIBA destacó especialmente cómo estos espacios fomentan encuentros espontáneos, conversaciones y actividades diarias compartidas, un factor clave para combatir la soledad.

Cómo el diseño ayuda a combatir la soledad

Cada decisión arquitectónica fue pensada para que las personas se vean, se crucen y se queden un rato más. Los pasillos son amplios y luminosos, con bancos integrados que invitan a sentarse. Los accesos a las viviendas dan a patios internos verdes, no a corredores cerrados, lo que genera una sensación de barrio más que de edificio.

El complejo cuenta con:

Un gran patio central ajardinado

Espacios comunes para cocinar y comer juntos

Un jardín en la azotea

Áreas abiertas al vecindario

Nada es obligatorio, pero todo invita. El resultado es un entorno donde la interacción surge de forma natural, sin forzar actividades ni imponer dinámicas grupales.

Mucho más que arquitectura bonita

El jurado del Premio Stirling destacó que el proyecto responde a dos crisis al mismo tiempo: la falta de vivienda asequible y el aumento de la soledad en adultos mayores, un problema que afecta tanto a Europa como a Estados Unidos.

A diferencia de muchos complejos para mayores, Appleby Blue no aísla a sus residentes del entorno urbano. Por el contrario, los integra al barrio, mantiene vínculos con la comunidad y evita la sensación de encierro que suele aparecer en modelos más institucionales.

Además, el edificio fue construido en el terreno de un antiguo hogar de ancianos abandonado, transformando un espacio asociado al aislamiento en un lugar activo, abierto y vital.

Por qué este premio marca un cambio de época

El Premio Stirling del Real Instituto de Arquitectos Británicos (RIBA) se otorga al mejor edificio nuevo del Reino Unido, evaluando no solo la calidad del diseño, sino también su impacto social, ambiental y cultural.

Que el premio de arquitectura más importante del Reino Unido haya sido otorgado a una vivienda social para personas mayores no es un detalle menor. Es una señal clara de que la arquitectura del futuro no se mide solo por su forma, sino por su impacto en la vida cotidiana.

En un contexto de envejecimiento poblacional acelerado, este edificio propone una idea poderosa: no resignar autonomía, dignidad ni vínculos al envejecer. Y demuestra que diseñar para cuidar también puede ser bello, innovador y ejemplar.

En un país donde la soledad y el acceso a vivienda asequible son desafíos crecientes, este enfoque europeo ofrece una hoja de ruta concreta para repensar cómo y dónde se envejece.

Fuente: La Opinión de Estados Unidos.