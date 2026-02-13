viernes 13 de febrero de 2026
    • Interiorismo 2026: hogares más cálidos, expresivos y con identidad propia

    El interiorismo en 2026 deja atrás la neutralidad extrema y apuesta por espacios cálidos, sensoriales y personales, donde el suelo cobra protagonismo.

    13 de febrero de 2026 - 10:54
    En 2026, los espacios no solo se observan:&nbsp;se sienten. La&nbsp;sensorialidad&nbsp;se convierte en un valor central mediante&nbsp;rugosidades, relieves e&nbsp;imperfecciones controladas.

    En 2026, los espacios no solo se observan: se sienten. La sensorialidad se convierte en un valor central mediante rugosidades, relieves e imperfecciones controladas.

    QUICK.

    Con la llegada de 2026, la forma de entender la decoración de interiores y el interiorismo evoluciona hacia espacios más humanos, expresivos y conectados con la naturaleza. El diseño se aleja de la neutralidad extrema y prioriza ambientes con identidad propia, donde materiales, texturas y colores juegan un papel clave en la experiencia del hogar.

    Según anticipan especialistas en diseño, en 2026 el color blanco dejará de ser la elección principal para paredes y ambientes del hogar.

    El blanco pierde protagonismo en decoración: el color que marcará tendencia en interiores durante 2026
    El diseño arquitectónico del edificio prioriza los espacios compartidos para reducir la soledad.

    Un edificio que combate la soledad ganó el premio de arquitectura más importante

    Durante los últimos años, el minimalismo y las paletas suaves han dominado el panorama. Sin embargo, la nueva etapa apuesta por interiores pensados para vivir y sentir, incorporando matices, contrastes y una mayor carga emocional. Esta evolución se traslada de forma clara a elementos fundamentales como el suelo, que gana presencia estética y sensorial.

    Tonos cálidos y acabados honestos

    Los beige fríos pierden protagonismo frente a una gama de colores cálidos y profundos. Tonalidades tierra, caramelo, arena cálida y terracotas suaves aportan confort visual y una sensación de sofisticación atemporal.

    Esta paleta cromática se integra de forma transversal en paredes, textiles, mobiliario y suelos, generando espacios equilibrados y acogedores. En pavimentos, las vetas más profundas y los acabados estructurados sustituyen a las superficies perfectas. La tendencia prioriza lo honesto y auténtico, donde el material muestra su naturaleza y se percibe tanto a la vista como al tacto.

    Minimalismo más cálido y maximalismo más consciente

    Tras años de interiores dominados por estéticas blancas y homogéneas, el diseño interior en 2026 se abre a una mayor diversidad expresiva. El minimalismo evoluciona hacia propuestas más personales y cálidas, mientras que el maximalismo se consolida desde una mirada más equilibrada y reflexiva.

    La nostalgia generacional y la búsqueda de identidad cultural impulsan hogares con carácter, donde el color, las piezas singulares, las texturas superpuestas y los objetos con historia aportan profundidad sin caer en el exceso. Más allá de las etiquetas, el interiorismo se entiende como un lenguaje flexible, capaz de adaptarse a distintos estilos y personalidades.

    El regreso de los patrones clásicos

    Los patrones tradicionales en suelos, como la espiga o el chevron, regresan con fuerza en 2026. Su éxito responde a una demanda clara del diseño contemporáneo: orden con carácter.

    Estos diseños combinan artesanía, elegancia y atemporalidad, asociados históricamente a materiales nobles, pero ahora reinterpretados con formatos más atrevidos y paletas cromáticas actuales. Además, los avances técnicos en pavimentos permiten ampliar sus aplicaciones, facilitando su instalación en estancias como cocinas y baños sin renunciar a la estética.

    En conjunto, las tendencias de interiorismo para 2026 dibujan un escenario donde el hogar se concibe como un espacio emocional, sensorial y personalizado, en el que el suelo deja de ser un elemento secundario para convertirse en una herramienta clave de diseño y expresión.

    Fuente: Info Construcción.

    El blanco pierde protagonismo en decoración: el color que marcará tendencia en interiores durante 2026

    Un edificio que combate la soledad ganó el premio de arquitectura más importante

    Ni cuadros ni plantas: las tendencias en decoración que se imponen para 2026 en pasillos estrechos y oscuros

    Museo Buffo: la joya arquitectónica con una historia de amor en las Sierras de Córdoba

    Acústica en casa: 10 soluciones decorativas para decir adiós al eco (y al ruido)

    Hasta ayer hacían vieja tu casa pero hoy es la nueva tendencia: cómo usar la madera oscura

