sábado 14 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Cocinas reales y funcionales: cómo organizarla para comer mejor todos los días

    Las cocinas reales y funcionales no son las más grandes ni las más perfectas, sino las que están bien pensadas.

    14 de febrero de 2026 - 09:40
    Organizar tu cocina de manera inteligente puede transformar la experiencia cotidiana y hacer que comer mejor todos los días sea una consecuencia natural del espacio.

    Organizar tu cocina de manera inteligente puede transformar la experiencia cotidiana y hacer que comer mejor todos los días sea una consecuencia natural del espacio.

    EL SALVADOR.
    Organizar la cocina por zonas: la clave de una funcionalidad real.

    Organizar la cocina por zonas: la clave de una funcionalidad real.

    GETTY.

    En el día a día, la cocina es mucho más que un espacio para preparar comidas: es el lugar donde empieza y termina la rutina. Por eso, cuando hablamos de cocinas reales y funcionales, no pensamos en metros cuadrados ni en tendencias inalcanzables, sino en distribución, orden y practicidad.

    Lee además
    Esta conexión se explica por influencias históricas, estilos importados y una identidad costera que, adaptada al paisaje argentino, conserva claros guiños al Viejo Continente.

    Mar del Plata y su sorprendente parecido con una ciudad de Europa: arquitectura separada por 10.000 kilómetros
    En 2026, los espacios no solo se observan: se sienten. La sensorialidad se convierte en un valor central mediante rugosidades, relieves e imperfecciones controladas.

    Interiorismo 2026: hogares más cálidos, expresivos y con identidad propia

    Cocinas reales y funcionales: la importancia de una distribución pensada para el día a día

    En las cocinas reales y funcionales, la distribución marca la diferencia. No se trata de mesadas enormes ni de muebles de revista, sino de que cada espacio cumpla su propósito. La ubicación de la heladera, la cocina y el área de lavado, junto con la manera en que se organiza la circulación, puede hacer que preparar las comidas sea mucho más ágil y cómodo. Pensar la cocina según cómo se usa a diario convierte la funcionalidad en algo práctico y disfrutable.

    Tener cada zona bien definida facilita que todo esté al alcance justo y cumpla su rol sin interferir con otras actividades. Por ejemplo, contar con mesadas despejadas junto a la cocina y la heladera hace que preparar alimentos sea más rápido, mientras que ordenar utensilios según la frecuencia de uso reduce movimientos innecesarios. Son detalles que mejoran la rutina: una cocina diseñada con sentido práctico no solo se ve ordenada, sino que también ayuda a que comer mejor sea más fácil todos los días.

    Antes de pasar a la acción, vale pensar cómo dividir la cocina en zonas específicas, de manera que cada área cumpla su función y la rutina diaria se vuelva mucho más cómoda. Con unos simples ajustes, vas a notar la diferencia en cómo se siente y se usa tu espacio.

    Organizar la cocina por zonas: la clave de una funcionalidad real

    Para que tu cocina funcione de manera natural y te ayude a comer mejor todos los días, podés poner en práctica estos simples ajustes:

    • Poné a mano lo que más usás: Los cuchillos, cucharas y tablas de cortar cerca de la mesada hacen que cocinar sea mucho más ágil y cómodo.

    • Agrupá los alimentos por tipo: Guardá legumbres, cereales, snacks y conservas juntos en la alacena: así encontrás todo al toque y mantenés el orden.

    • Dejá libres las mesadas: Tener superficies despejadas facilita preparar comidas y hace que la cocina se vea más organizada y armoniosa.

    • Pensá en el flujo de movimiento: Ubicá la heladera cerca de la zona de preparación y organizá los utensilios según la frecuencia con la que los usás: moverse poHacé visibles los básicos diarios: Mantener frutas, huevos o ingredientes de desayuno a la vista da ganas de usarlos y simplifica la rutina diaria.r la cocina será mucho más intuitivo.

    • Hacé visibles los básicos diarios: Mantener frutas, huevos o ingredientes de desayuno a la vista da ganas de usarlos y simplifica la rutina diaria.

    Con estos pequeños cambios, tu cocina se convierte en un espacio funcional, práctico y acogedor, donde cocinar y disfrutar las comidas deja de ser un desafío y pasa a ser parte de la rutina de todos los días.

    Fuente: Oh La Lá.

    Temas
    Seguí leyendo

    Mar del Plata y su sorprendente parecido con una ciudad de Europa: arquitectura separada por 10.000 kilómetros

    Interiorismo 2026: hogares más cálidos, expresivos y con identidad propia

    El blanco pierde protagonismo en decoración: el color que marcará tendencia en interiores durante 2026

    Un edificio que combate la soledad ganó el premio de arquitectura más importante

    Ni cuadros ni plantas: las tendencias en decoración que se imponen para 2026 en pasillos estrechos y oscuros

    Museo Buffo: la joya arquitectónica con una historia de amor en las Sierras de Córdoba

    Acústica en casa: 10 soluciones decorativas para decir adiós al eco (y al ruido)

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Esta conexión se explica por influencias históricas, estilos importados y una identidad costera que, adaptada al paisaje argentino, conserva claros guiños al Viejo Continente.

    Mar del Plata y su sorprendente parecido con una ciudad de Europa: arquitectura separada por 10.000 kilómetros

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Organizar tu cocina de manera inteligente puede transformar la experiencia cotidiana y hacer que comer mejor todos los días sea una consecuencia natural del espacio.

    Cocinas reales y funcionales: cómo organizarla para comer mejor todos los días
    Este sábado comenzó oficialmente el VI Rally de San Pedro “Copa Fernando ‘Pichi’ Iglesias”, competencia válida por el Rally Federal y el Campeonato Regional de Rally, que durante el fin de semana moviliza equipos, pilotos y público en distintos sectores del partido.

    Rally en San Pedro: competencia, turismo y movimiento económico

    Esta conexión se explica por influencias históricas, estilos importados y una identidad costera que, adaptada al paisaje argentino, conserva claros guiños al Viejo Continente.

    Mar del Plata y su sorprendente parecido con una ciudad de Europa: arquitectura separada por 10.000 kilómetros

    En San Valentín, el chocolate sigue siendo el mejor lenguaje para expresar emociones.

    San Valentín: el chocolate suma sabores exóticos y sostiene el peso de la tradición

    Podcast del 14 de febrero de 2026

    Podcast del 14 de febrero de 2026