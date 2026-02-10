Ni cuadros ni plantas: las tendencias en decoración que se imponen para 2026 en pasillos estrechos y oscuros

En 2026, la ornamentación de estas zonas de transición abraza una estética funcional y arquitectónica, donde el orden y el mobiliario inteligente son los verdaderos protagonistas.

La decoración de un pasillo estrecho y con poca luz representa uno de los mayores desafíos del diseño de interiores. Tradicionalmente, se ha recurrido a cuadros y plantas para dar vida a estos espacios, pero las tendencias actuales sugieren un cambio de ciclo.

En un pasillo donde cada centímetro cuenta, la instalación de armarios que lleguen hasta el techo es una solución magistral. Al construir una pared de almacenamiento continua, se elimina el ruido visual de las filas de zapatos u objetos sueltos que suelen bloquear la entrada.

Para optimizar aún más el flujo, el uso de puertas corredizas es indispensable: estas permiten acceder al contenido sin invadir el limitado espacio de paso, creando una superficie uniforme y moderna que puede camuflarse con el color de las paredes para ensanchar visualmente el corredor.

Otra tendencia en decoración es el uso de bancos tapizados con comportamiento de almacenaje. Estos ofrecen un lugar cómodo al mismo tiempo que nos permitirá guardar paraguas, correas o calzados de otra temporada.

Esto se puede combinar con el uso de organizadores y cestas decorativas. Dichos elementos, colocados dentro de los armarios o en estantes, permiten clasificar accesorios pequeños como guantes o bufandas, evitando que el caos genere una sensación de opresión en el ambiente.

Finalmente, para sustituir a los cuadros, las estanterías colgantes ofrecen una alternativa tridimensional y útil. Colocar un estante debajo de un espejo o incluso encima del marco de una puerta permite ganar espacio para llaves o carteras sin saturar la línea de visión principal. Estas superficies pueden albergar cajas o elementos de diseño que aporten textura y personalidad sin la necesidad de recurrir a marcos tradicionales.

De pasillo oscuro a espacio elegante y funcional

De esta forma, un pasillo oscuro puede transformarse en un espacio elegante y totalmente funcional. Al priorizar muebles a medida y soluciones de organización, lograremos un ambiente depurado, con las últimas tendencias en decoración, generando un impacto ordenado y eliminando el ruido visual.

Fuente: Uno.