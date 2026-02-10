martes 10 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ni cuadros ni plantas: las tendencias en decoración que se imponen para 2026 en pasillos estrechos y oscuros

    Renová el pasillo de tu hogar sin acudir a los tradicionales cuadros ni a las clásicas plantas gracias a estas tendencias en decoración.

    10 de febrero de 2026 - 08:05
    En 2026, la ornamentación de estas zonas de transición abraza una estética funcional y arquitectónica, donde el orden y el mobiliario inteligente son los verdaderos protagonistas.

    En 2026, la ornamentación de estas zonas de transición abraza una estética funcional y arquitectónica, donde el orden y el mobiliario inteligente son los verdaderos protagonistas.

    LA VANGUARDIA.

    La decoración de un pasillo estrecho y con poca luz representa uno de los mayores desafíos del diseño de interiores. Tradicionalmente, se ha recurrido a cuadros y plantas para dar vida a estos espacios, pero las tendencias actuales sugieren un cambio de ciclo.

    Lee además
    Esta tendencia trae elegancia, equilibrio y contraste. 

    Hasta ayer hacían vieja tu casa pero hoy es la nueva tendencia: cómo usar la madera oscura
    El diseño arquitectónico del edificio prioriza los espacios compartidos para reducir la soledad.

    Un edificio que combate la soledad ganó el premio de arquitectura más importante

    Si tenés un pasillo estrecho y oscuro, estas son las tendencias en decoración que deberás poner en práctica

    En un pasillo donde cada centímetro cuenta, la instalación de armarios que lleguen hasta el techo es una solución magistral. Al construir una pared de almacenamiento continua, se elimina el ruido visual de las filas de zapatos u objetos sueltos que suelen bloquear la entrada.

    Para optimizar aún más el flujo, el uso de puertas corredizas es indispensable: estas permiten acceder al contenido sin invadir el limitado espacio de paso, creando una superficie uniforme y moderna que puede camuflarse con el color de las paredes para ensanchar visualmente el corredor.

    Otra tendencia en decoración es el uso de bancos tapizados con comportamiento de almacenaje. Estos ofrecen un lugar cómodo al mismo tiempo que nos permitirá guardar paraguas, correas o calzados de otra temporada.

    Esto se puede combinar con el uso de organizadores y cestas decorativas. Dichos elementos, colocados dentro de los armarios o en estantes, permiten clasificar accesorios pequeños como guantes o bufandas, evitando que el caos genere una sensación de opresión en el ambiente.

    Finalmente, para sustituir a los cuadros, las estanterías colgantes ofrecen una alternativa tridimensional y útil. Colocar un estante debajo de un espejo o incluso encima del marco de una puerta permite ganar espacio para llaves o carteras sin saturar la línea de visión principal. Estas superficies pueden albergar cajas o elementos de diseño que aporten textura y personalidad sin la necesidad de recurrir a marcos tradicionales.

    De pasillo oscuro a espacio elegante y funcional

    De esta forma, un pasillo oscuro puede transformarse en un espacio elegante y totalmente funcional. Al priorizar muebles a medida y soluciones de organización, lograremos un ambiente depurado, con las últimas tendencias en decoración, generando un impacto ordenado y eliminando el ruido visual.

    Fuente: Uno.

    Temas
    Seguí leyendo

    Hasta ayer hacían vieja tu casa pero hoy es la nueva tendencia: cómo usar la madera oscura

    Un edificio que combate la soledad ganó el premio de arquitectura más importante

    Museo Buffo: la joya arquitectónica con una historia de amor en las Sierras de Córdoba

    Acústica en casa: 10 soluciones decorativas para decir adiós al eco (y al ruido)

    Patios chicos: las 5 tendencias para redecorarlos sin gastar de más

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El diseño arquitectónico del edificio prioriza los espacios compartidos para reducir la soledad.

    Un edificio que combate la soledad ganó el premio de arquitectura más importante

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El beneficio más buscado: cómo reclamar tu bono de casino sin depósito

    El beneficio más buscado: cómo reclamar tu bono de casino sin depósito
    Los ladrones pasaron montados a una moto a las 6:05 por San Luis y las Vías.

    Robo de motos en Pergamino: ladrones sustrajeron dos rodados de un taller del barrio Desiderio de la Fuente

    La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires anunció una inversión de 8.500 millones de pesos destinada a la puesta a punto de las escuelas.

    Vuelta a clases: más de 8500 millones de pesos para reparar escuelas bonaerenses

    Gabriel De Lucca completó un nuevo compromiso internacional al disputar el Round #2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA, presentándose nuevamente en el Orlando Kart Center, en la ciudad de Orlando, Florida. 

    De Lucca el piloto de Karting de Zárate cerró con podio el Round 2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA

    La presidenta del Consejo Escolar de Ramallo, Laura Castro, brindó detalles sobre la reciente reunión mantenida con la ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, en la que se abordaron distintos ejes vinculados a la infraestructura, la planificación educativa y las prioridades del distrito de cara al inicio del ciclo lectivo.

    Ramallo: el Consejo Escolar presentó su agenda de trabajo y obras para el inicio de clases