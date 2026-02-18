Nueva tendencia en decoración: la regla 60-30-10 que usan expertos para darle armonía y elegancia al hogar

La regla 60-30-10 es una fórmula clásica de diseño de interiores y moda para combinar colores de manera equilibrada y armónica. DISEÑO Y ARQUITECTURA.

Crear un ambiente acogedor y estéticamente profesional no requiere necesariamente de inversiones millonarias ni de piezas de autor. Siguiendo las sugerencias claves que brindan expertos en decoración podremos tener un hogar elegante y sofisticado. Una de las recomendaciones más importantes pasa por poner en práctica la regla 60-30-10.

Decoración: la regla 60-30-10 que tenés que implementar en tu hogar La verdadera magia del interiorismo, según especialistas en decoración, reside en la proporción y la coherencia. Para lograr este objetivo, existe una herramienta fundamental utilizada por diseñadores de todo el mundo: la regla 60-30-10. Esta norma actúa como una brújula visual que permite combinar colores con precisión, garantizando espacios armónicos y evitando el caos decorativo.

La regla divide la presencia del color en tres categorías específicas, cada una con un rol determinado en la percepción del espacio:

El 60%, color dominante: es la base de la habitación y el tono que unifica el conjunto. Se aplica en las superficies de mayor impacto, como paredes, techos o suelos. Generalmente, se opta por tonalidades neutras (blancos, beige o grises suaves) que actúan como un lienzo en blanco. Al ocupar la mayor parte del espacio, un tono sereno evita la fatiga visual y proporciona una sensación de amplitud. El 30%, color secundario: su función es aportar profundidad y carácter sin robarle el protagonismo a la base. Suele verse en textiles como cortinas y alfombras, o en muebles de tamaño medio como el sofá o las sillas del comedor. Es el momento ideal para introducir colores con más cuerpo, como azules profundos, verdes secos o maderas cálidas, creando un contraste atractivo pero equilibrado.

El 10%, color de acento: por último, este 10% ocupa un rol estelar, aseguran los especialistas en decoración. Esta fracción mínima pero relevante se reserva para accesorios pequeños como cojines, marcos de cuadros, lámparas o jarrones. En este caso específico se permite el uso de colores vibrantes, metalizados o estampados audaces que, en proporciones mayores, resultarían agobiantes. Una tendencia adaptable a cualquier estilo La gran ventaja de este método es su flexibilidad. No impone una paleta específica, sino una estructura. Esto permite que la regla sea igual de efectiva en un salón de estilo nórdico que en una cocina de estética industrial o un dormitorio minimalista. Además, si se desea refrescar la decoración sin realizar grandes obras, basta con cambiar ese 10%. Por ejemplo, sustituir unos cojines amarillos por unos en tono terracota puede transformar por completo la energía de una sala en cuestión de minutos.

