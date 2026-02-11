miércoles 11 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El blanco pierde protagonismo en decoración: el color que marcará tendencia en interiores durante 2026

    Diseñadores anticipan un cambio fuerte en la decoración del hogar, con una tendencia que prioriza calidez, confort y bienestar en los ambientes.

    11 de febrero de 2026 - 10:20
    Según anticipan especialistas en diseño, en 2026 el color blanco dejará de ser la elección principal para paredes y ambientes del hogar.

    Según anticipan especialistas en diseño, en 2026 el color blanco dejará de ser la elección principal para paredes y ambientes del hogar.

    LIVITUM.
    El greige, una tonalidad neutra que combina gris y beige, comienza a ganar terreno. Este color es capaz de conservar la luminosidad sin generar la sensación de frialdad característica del blanco puro.

    El greige, una tonalidad neutra que combina gris y beige, comienza a ganar terreno. Este color es capaz de conservar la luminosidad sin generar la sensación de frialdad característica del blanco puro.

    EL MUEBLE.

    Tras varios años en los que el blanco dominó la decoración de interiores, especialistas en diseño anticipan que en 2026 este tono dejará de ser la elección principal para paredes y ambientes del hogar. En su lugar, comienza a ganar terreno el greige, una tonalidad neutra que combina gris y beige, capaz de conservar la luminosidad sin generar la sensación de frialdad característica del blanco puro.

    Lee además
    El diseño arquitectónico del edificio prioriza los espacios compartidos para reducir la soledad.

    Un edificio que combate la soledad ganó el premio de arquitectura más importante
    En 2026, la ornamentación de estas zonas de transición abraza una estética funcional y arquitectónica, donde el orden y el mobiliario inteligente son los verdaderos protagonistas.

    Ni cuadros ni plantas: las tendencias en decoración que se imponen para 2026 en pasillos estrechos y oscuros

    Durante décadas, el blanco fue el color preferido en interiorismo por su capacidad de reflejar la luz, ampliar visualmente los espacios y adaptarse a diversos estilos decorativos. Sin embargo, expertos del sector advierten que su uso prolongado derivó en ambientes percibidos como impersonales y excesivamente fríos, además de requerir un mantenimiento constante para conservar su aspecto impecable.

    El greige comienza a ganar terreno

    De cara a 2026, el foco se desplaza hacia el greige, una mezcla equilibrada entre gris y beige que permite iluminar los espacios sin producir contrastes bruscos. Esta tonalidad rompe con la uniformidad del blanco absoluto y aporta una estética más cálida y equilibrada desde lo visual.

    Interioristas citados por la revista especializada Elle Decoration sostienen que el greige se consolidó como “el nuevo blanco”, ya que facilita la creación de ambientes acogedores y con mayor identidad. Además, su aplicación suele asociarse a sensaciones de calma y bienestar, factores cada vez más valorados en el diseño residencial contemporáneo.

    La expansión de este color también está vinculada al regreso de materiales naturales que refuerzan su carácter cálido y orgánico. Entre los más utilizados se destacan la madera, la piedra caliza, el lino, la cerámica artesanal y el microcemento, combinaciones que aportan personalidad a los espacios y se alejan del minimalismo impersonal.

    Una tendencia que refleja la prioridad por el confort cotidiano

    En ambientes como baños y cocinas, la integración de paredes en tonos greige con superficies de piedra genera climas asociados al descanso y la relajación, similares a los de un spa doméstico. Esta tendencia refleja una prioridad creciente por el confort cotidiano dentro del diseño interior.

    La preferencia por gamas cromáticas cálidas evidencia un cambio de paradigma en la decoración: los hogares ya no se conciben únicamente desde la estética, sino también como espacios orientados al bienestar emocional y sensorial, pensados para brindar refugio, tranquilidad y calidad de vida.

    Fuente: La Gaceta.

    Temas
    Seguí leyendo

    Un edificio que combate la soledad ganó el premio de arquitectura más importante

    Ni cuadros ni plantas: las tendencias en decoración que se imponen para 2026 en pasillos estrechos y oscuros

    Museo Buffo: la joya arquitectónica con una historia de amor en las Sierras de Córdoba

    Acústica en casa: 10 soluciones decorativas para decir adiós al eco (y al ruido)

    Hasta ayer hacían vieja tu casa pero hoy es la nueva tendencia: cómo usar la madera oscura

    Patios chicos: las 5 tendencias para redecorarlos sin gastar de más

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Secretaría de Servicios Públicos de Pergamino continúa con su intervenciones en Quinta Mastrángelo, 12 de Octubre, Güemes, La Guadalupe y San Martín.

    Servicios Públicos de Pergamino: Intensos trabajos para mejorar los barrios de nuestra ciudad
    Según anticipan especialistas en diseño, en 2026 el color blanco dejará de ser la elección principal para paredes y ambientes del hogar.

    El blanco pierde protagonismo en decoración: el color que marcará tendencia en interiores durante 2026

    El ciclista volvía de entrenar del circuito El Panorámico y en la esquina de avenida Almafuerte y Ramón Raimundo lo atropelló un vehículo.

    Atropellaron a un ciclista en Pergamino y piden mayor respeto y prudencia hacia quienes circulan en bicicleta

    Creado en plena campaña del Ejército Argentino, el revuelto Gramajo es mucho más que una receta clásica: es una ventana a la vida de los soldados del siglo XIX. 

    El llamativo origen militar del revuelto Gramajo: un plato bien argentino que nació en medio de batallas

    El evento se perfila así como un espacio central para pensar colectivamente el presente y el futuro del seguro en la Argentina.

    El Foro Nacional del Seguro 2026 reunirá al sector para debatir los desafíos del futuro