Javier Milei dio detalles de la reforma laboral, habló de Macri y del futuro de Santiago Caputo

Tras su visita a Estados Unidos y su encuentro con Donald Trump , el presidente Javier Milei brindó definiciones políticas y económicas clave: detalló aspectos de la reforma laboral que impulsa su Gobierno, habló sobre su vínculo con Mauricio Macri y admitió que Santiago Caputo “podría tener un cargo” después de las elecciones legislativas.

Milei aseguró que “la mitad de los trabajadores está en el sector informal” y calificó la legislación actual como “anacrónica”. “Si la mitad de los trabajadores está en el sector informal, algo anda mal”, afirmó.

Según explicó, el nuevo régimen permitirá que empresas y trabajadores negocien condiciones más flexibles si así lo desean. “Si quieren seguir con el vigente lo pueden hacer, pero también pueden ir hacia uno más flexible. Depende de lo que negocien las partes. Es importante porque permite que gente que está en el sector informal pueda pasar al formal”, indicó.

También remarcó que su objetivo es “terminar con la industria del juicio” y “darle incentivos a las empresas para invertir”. A su vez, defendió la idea de que cada trabajador pueda negociar individualmente su contrato.

Elecciones, Congreso y vínculo con Macri

De cara a los comicios de octubre, Milei consideró que “el Congreso que viene va a ser mucho mejor que el de ahora” y aseguró que “un buen número sería el tercio que me permita defender las políticas del Gobierno”.

En diálogo con Esteban Trebucq por LN+, señaló: “Los kirchneristas son la máquina de impedir. El kirchnerismo es una minoría ruidosa y decreciente en el tiempo. Las elecciones distritales no sirven para proyectar”.

Sobre su relación con Mauricio Macri, aclaró que hablaron antes de su viaje a Estados Unidos, pero no después. “La visita fue muy intensa”, explicó.

‍ El rol de Santiago Caputo y la reorganización del gabinete

Milei adelantó que tras las elecciones de medio término habrá una “forzosa reorganización del gabinete”. Consultado por la posibilidad de que Santiago Caputo ocupe un cargo, respondió: “Absolutamente podría tener un cargo. No se adelantan los nombres ni los cambios. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que la va a dar un cargo. Lo mata”.

“El contrato es con la gente”, subrayó.

Visita a EE.UU. y apoyo de Trump

En relación a su reciente reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, Milei negó que haya condiciones ocultas: “Esa es la visión marxista. Cuando uno hace un intercambio voluntario, las dos partes ganan. Acá ganan los argentinos y gana Estados Unidos. En EE.UU. me dieron un trato que se le da a los amigos”.

Contó que se alojó en Blair House: “Dormí en el mismo dormitorio en el que durmió Churchill y De Gaulle. Ahí se invita a los aliados que, además, son considerados amigos”.

Economía y críticas a gobiernos anteriores

El Presidente defendió el rumbo económico: “Si estallaba la crisis que recibimos, la pobreza iba a 90%, pero ahora estamos a niveles de pobreza de 2017. No somos Suiza y es horrible tener 30% de pobres, pero vamos en la dirección correcta. Hay un esfuerzo muy grande que está haciendo la sociedad”.

También criticó la política fiscal de gobiernos anteriores: “Reventarle la cabeza a los argentinos con impuestos tampoco funciona. De esto se sale creciendo. La fórmula que encontró el mundo es el crecimiento económico, la inversión y el ahorro. La joda keynesiana de estimular el consumo lo destruyó”.