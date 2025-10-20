lunes 20 de octubre de 2025
    • El Banco Central firmó el swap con el Tesoro de Estados Unidos por US$20.000 millones

    El acuerdo permitirá al Banco Central acceder a liquidez en dólares y reforzar sus reservas internacionales. El Gobierno norteamericano incrementa su respaldo financiero a la Argentina en la previa de las elecciones legislativas.

    20 de octubre de 2025 - 11:06
    Scott Bessent y Javier Milei

    Scott Bessent y Javier Milei

    Stefan Jeremiah - FR171756 AP
    Un instrumento central para estabilizar el mercado

    El mecanismo acordado consiste en la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas. A través de este instrumento, el BCRA podrá acceder a liquidez adicional en dólares y mejorar su margen de maniobra para sostener el tipo de cambio oficial y reducir presiones en los mercados financieros.

    En su comunicado oficial, la entidad monetaria sostuvo que “el objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”. La difusión de la noticia se realizó horas antes de la apertura de los mercados, en una jornada en la que se espera una fuerte reacción de los inversores.

    Un respaldo político y financiero explícito

    Este paso no es aislado: forma parte de una estrategia coordinada entre el equipo económico argentino y funcionarios estadounidenses, encabezados por Scott Bessent, titular del Tesoro norteamericano. Las negociaciones, que se desarrollaron en las últimas semanas, apuntan a fortalecer el régimen cambiario argentino y dotar al país de mayor capacidad de respuesta frente a shocks externos o tensiones de capital.

    El acuerdo llega en un contexto de alineamiento político y económico entre ambas administraciones. El 14 de octubre, Javier Milei fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump y su comitiva, en un encuentro que se extendió durante más de 50 minutos. El expresidente estadounidense expresó su respaldo a la gestión de Milei y dejó claro que considera a la Argentina un aliado estratégico en la región.

    Intervención directa en el mercado cambiario

    En paralelo a la firma del swap, el Tesoro de Estados Unidos viene interviniendo activamente en el mercado local. La semana pasada, Bessent confirmó que el organismo compró pesos tanto en el “Blue Chip Swap” como en el mercado al contado, con el objetivo de evitar una escalada cambiaria en la previa de las elecciones legislativas. Además, adelantó que el auxilio financiero podría duplicarse hasta US$40.000 millones si la situación lo requiere.

    “Estados Unidos apoya a la Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el ‘Blue Chip Swap’ y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que la Argentina vuelva a ser grande”, señaló el funcionario en su cuenta de X.

    Proyección y contexto económico

    El swap con Estados Unidos representa un giro significativo en la estrategia cambiaria del Gobierno. Hasta ahora, la principal línea de apoyo externo provenía de acuerdos con Fondo Monetario Internacional y líneas de crédito regionales. La incorporación de una herramienta de swap con el Tesoro norteamericano implica acceso directo a una fuente de liquidez en dólares y podría funcionar como señal política de confianza hacia los mercados internacionales.

    La expectativa oficial es que este instrumento sirva como ancla frente a posibles tensiones cambiarias en los próximos meses. Sin embargo, analistas advierten que, si bien fortalece las reservas de corto plazo, no reemplaza la necesidad de un esquema macroeconómico consistente ni corrige los desequilibrios estructurales que arrastra la economía argentina.

