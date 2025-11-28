¿Tormenta en camino?: tarde sofocante en Pergamino y pronóstico de lluvias para las próximas horas

El SMN prevé el ingreso de tormentas desde el oeste que afectarán especialmente al norte de la provincia de Buenos Aires.

La tarde de este viernes llegó a Pergamino con un cielo completamente cubierto y un ambiente sofocante, marcado por la elevada humedad y la sensación térmica en ascenso. Esta combinación anticipa lo que será una noche inestable en la región.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias y tormentas que podrían comenzar a desarrollarse en horas de la tarde sobre el sudoeste de la provincia, avanzando hacia el noroeste bonaerense durante la noche.

Hacia las primeras horas de la noche, el SMN prevé el ingreso de tormentas desde el oeste que afectarán especialmente al norte de la provincia de Buenos Aires .

Estas tormentas podrían registrarse con intensidad localmente fuerte, motivo por el cual rige un alerta amarillo por tormentas para la región.

El fenómeno podría incluir ráfagas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Sábado: marcado descenso de la temperatura

La jornada del sábado estará dominada por un ambiente mucho más fresco. Se espera un importante descenso en la temperatura máxima, acompañado de lluvias y tormentas desde la mañana.

Los acumulados previstos oscilan entre 15 y 40 milímetros, aunque no se descarta que se superen de manera puntual, especialmente en sectores del norte bonaerense.

A partir del mediodía, el viento del sector este comenzará a intensificarse, con ráfagas que podrían ubicarse entre 30 y 40 km/h, reforzando la inestabilidad.

Domingo ventoso y con nuevas tormentas

El domingo presentará un cielo mayormente nublado, con algunas lluvias débiles durante la madrugada.

Sin embargo, entre la tarde y la noche podrían volver a desarrollarse tormentas que, en algunos casos, podrían ser localmente intensas.

Los acumulados esperados se ubican entre 20 y 40 milímetros, aunque también podrían superar ese rango en zonas reducidas.

El viento del sector este se mantendrá fuerte durante toda la jornada, con ráfagas de 35 a 45 km/h, pudiendo superar los 50 km/h en municipios de las zonas 1, 2, 8 y 9 del SMN.

Un fin de semana marcado por la inestabilidad

La inestabilidad general que afectará el norte bonaerense estará asociada a un sistema de bajas presiones que favorecerá el desarrollo recurrente de tormentas en buena parte del territorio provincial.

Aunque los momentos de mayor intensidad parecen concentrarse en la mañana del sábado y la tarde del domingo, podrían alternarse con breves mejorías temporarias.

El SMN advierte que esta situación meteorológica aún presenta cierto grado de incertidumbre, por lo que no se descartan cambios en las próximas actualizaciones.