jueves 20 de noviembre de 2025
    • Pergamino espera lluvia inminente: llega el frente de tormenta anunciado por el Servicio Meteorológico

    El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarilla en Pergamino por acumulados de 30 a 40 milímetros.

    20 de noviembre de 2025 - 14:52
    Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones persistirán durante toda la tarde de este jueves.

    Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones persistirán durante toda la tarde de este jueves.

    LA OPINION

    Tal como estaba previsto, un frente de tormenta avanza rápidamente hacia Pergamino y se espera que las lluvias comiencen a registrarse en los próximos minutos. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones persistirán durante toda la tarde de este jueves y podrían extenderse hasta la noche o incluso la madrugada del viernes.

    Paritarias: el Municipio cerró aumento y habrá una gratificación extraordinaria
    Alerta amarillo

    El organismo mantiene vigente un alerta amarillo, ya que se prevé un acumulado de entre 30 y 40 milímetros, acompañado por tormentas de variada intensidad. Con el avance del sistema, también se espera una rotación del viento al sector sur, con ráfagas de entre 35 y 50 km/h, lo que podría generar un descenso brusco de la temperatura.

    Hacia la jornada del viernes, las condiciones comenzarán a mejorar de manera progresiva desde el oeste. El cielo se presentará parcialmente nublado y se anticipa una notable baja térmica, marcando el final de este evento de inestabilidad.

    Las autoridades recomiendan circular con precaución, evitar transitar por calles anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

