Pergamino espera lluvia inminente: llega el frente de tormenta anunciado por el Servicio Meteorológico

Tal como estaba previsto, un frente de tormenta avanza rápidamente hacia Pergamino y se espera que las lluvias comiencen a registrarse en los próximos minutos. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones persistirán durante toda la tarde de este jueves y podrían extenderse hasta la noche o incluso la madrugada del viernes.
Alerta amarillo
El organismo mantiene vigente un alerta amarillo, ya que se prevé un acumulado de entre 30 y 40 milímetros, acompañado por tormentas de variada intensidad. Con el avance del sistema, también se espera una rotación del viento al sector sur, con ráfagas de entre 35 y 50 km/h, lo que podría generar un descenso brusco de la temperatura.
Hacia la jornada del viernes, las condiciones comenzarán a mejorar de manera progresiva desde el oeste. El cielo se presentará parcialmente nublado y se anticipa una notable baja térmica, marcando el final de este evento de inestabilidad.
Las autoridades recomiendan circular con precaución, evitar transitar por calles anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.