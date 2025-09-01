Pasó Santa Rosa, descargó 150 milímetros y Pergamino no registró inconvenientes

El nivel del Arroyo Pergamino es de 2 metros lo que no implica riesgo para la población.

Desde las primeras horas de la tarde del sábado hasta entrada la madrugada de este lunes, las precipitaciones fueron constantes en Pergamino . En total se acumularon 150 milímetros: 42 milímetros el sábado, 90 durante el domingo y 17 en las primeras horas del lunes.

Si bien hubo lapsos de calma, en la mayor parte del fin de semana la lluvia se mantuvo de manera persistente, aunque tranquila. Esto generó cierta preocupación en vecinos de zonas cercanas al Arroyo Pergamino al observar que el espejo de agua se había salido de su cauce en algunos tramos.

El director de Defensa Civil del Municipio, José María Mollo, informó que el pico máximo de altura del Arroyo se registró a las 5:00 de la madrugada del lunes, cuando alcanzó los 3 metros. Desde entonces, el nivel comenzó a descender hasta ubicarse en 2 metros en las últimas horas.

El funcionario llevó tranquilidad al remarcar que el alerta amarilla recién se emite a partir de los 4,50 metros, la alerta roja a los 4,80 y el desborde de los terraplenes se produce superados los 5 metros. “El agua escurrió bien por canales y desagües, y el hecho de que la lluvia se haya distribuido en más de un día favoreció que no hubiera problemas mayores”, destacó.

El pronóstico del SMN: mejora el tiempo

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el panorama climático para los próximos días es alentador. Este lunes la máxima alcanzará los 16 grados con viento del oeste. El martes y miércoles se esperan jornadas primaverales, con temperaturas de hasta 20 grados y sol pleno.

Sin embargo, el jueves se sentirá un marcado descenso de temperatura con la llegada del viento sur: la mínima será de 2 grados y la máxima de apenas 11. El frío persistirá hasta el fin de semana, aunque con un leve ascenso y marcada amplitud térmica. Por ello, se recomienda tener a mano abrigo para las mañanas y noches, cuando el frío se hará más intenso.