viernes 22 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Cosecha predictiva: la nueva generación de maquinaria que se anticipa al campo

    Con tecnología capaz de analizar el terreno en tiempo real y ajustar parámetros de forma automática, las nuevas cosechadoras fabricadas en el país marcan un salto hacia la agricultura de precisión y la conectividad total.

    22 de agosto de 2025 - 09:39
    DSC05795

    La innovación tecnológica da un paso más en el campo argentino con la llegada de una nueva generación de cosechadoras que integran sistemas predictivos y automatización avanzada. Se trata de equipos capaces de “leer” el terreno con ocho metros de anticipación gracias a un sistema que combina cámaras, imágenes satelitales y sensores, regulando de manera automática la velocidad y la configuración para optimizar cada hectárea.

    Lee además
    perdida de cosecha: con un sistema de aire forzado, se reducen en un 54%

    Pérdida de cosecha: con un sistema de aire forzado, se reducen en un 54%
    exceso hidrico en la zona nucleo: el agua que asombra y preocupa a los productores

    Exceso hídrico en la zona núcleo: el agua que asombra y preocupa a los productores

    La serie fabricada por John Deere incorpora desarrollos como el HarvestSettingAutomation (HSA), que ajusta la máquina según la calidad del grano y las pérdidas; el GroundSpeedAutomation (GSA), que regula la velocidad de avance; y el Predictive GSA (PGSA), que anticipa el flujo de material con hasta 3,6 segundos de anticipación para mejorar la eficiencia de la cosecha.

    Otra de las claves es la conectividad: los equipos se integran al Operations Center™ de la compañía, una plataforma que centraliza información agronómica y de la máquina, conectada ya con más de 90 soluciones AgTech. Esto permite a productores y contratistas tomar decisiones en tiempo real, optimizando la gestión de los lotes y la productividad.

    Inteligencia artificial

    Además de la inteligencia artificial aplicada a la cosecha, las máquinas suman un motor de 13,6 litros con 10% más de torque y menor consumo, cabinas inspiradas en modelos de alta gama, plataformas de hasta 50 pies, sistemas de distribución de rastrojos más eficientes y una arquitectura electrónica de 32 bits que las prepara para futuros niveles de automatización.

    DSC05003

    El lanzamiento, realizado en Granadero Baigorria, en la planta industrial que John Deere tiene en la Argentina, incluyó la participación de productores, contratistas y especialistas que destacaron el potencial de esta tecnología para transformar la forma de trabajar en el campo argentino.

    "Es una aliada estratégica para el productor. Sus sistemas de automatización y conectividad permiten tomar decisiones en tiempo real y optimizar cada hectárea, reafirmando nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad en la agricultura", destacó José María Rossi, gerente de marketing táctico de la corporación para Argentina.

    Nueva arquitectura electrónica

    Estas máquinas incorporan además una nueva arquitectura electrónica de 32 bits, que la prepara para mayores niveles de automatización; un motor de 13,6 litros en los modelos S7 800 y S7 900, con un 10% más de torque y menor consumo de combustible; una cabina renovada inspirada en la serie X9, más amplia, silenciosa y conectada.

    También cuentas con soluciones como la plataforma de hasta 50 pies, el sistema AdvancedPowerCast™ para mejor distribución de rastrojos y una descarga inteligente con crossaugershut-off y adjustablespout para reducir pérdidas y mejorar la eficiencia.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pérdida de cosecha: con un sistema de aire forzado, se reducen en un 54%

    Exceso hídrico en la zona núcleo: el agua que asombra y preocupa a los productores

    Argentina suspendió exportaciones de productos avícolas por influenza aviar

    Hidrovía: para su concesión, hay acuerdo entre usuarios por el sistema tarifario

    SUPRA SEMILLAS: Una nueva marca con historia, genética con futuro y con todo para crecer

    El campo mueve la economía: 6 de cada 10 dólares vienen de la agroindustria

    Fiebre aftosa: "Dejar de vacunar sería un acto de irresponsabilidad enorme", dicen en CRA

    Argentina encabeza el boom mundial de producción lechera en 2025

    Orgullo pergaminense: la Escuela Agrotécnica brilló en la Expo Junín al lograr cinco premios

    Retrocede la chicharrita en todo el país y mejora el escenario para el maíz temprano

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El hombre de 39 años murió en el interior de la habitación de un hotel alojamiento.

    Murió un hombre de 39 años en el interior de la habitación de un hotel alojamiento de la zona sur

    Por Alfonso Godoy
    En Pergamino, la cita es mañana desde las 18:00 en avenida Paraguay 928.

    Pergamino se suma a la visita del Coro del Tabernáculo con una transmisión en vivo

    La arveja, cultivo típico de invierno, es sensible al exceso de agua.

    La lluvia trajo alivio y preocupación: cómo impactaron los 100 milímetros en los cultivos de la región

    Edición impresa del Viernes 22 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    Más de 40 editoriales de distintos puntos del país ya confirmaron su presencia en esta edición de la Feria del Libro Pergamino.
    Cultura

    Comienza este sábado la Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.) 2025