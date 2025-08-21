jueves 21 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Argentina suspendió exportaciones de productos avícolas por influenza aviar

    Se detectó un caso positivo de influenza aviar en un establecimiento de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, una zona de baja producción de la actividad

    21 de agosto de 2025 - 17:37
    Cerca de Pergamino: el establecimiento donde se detectó el brote está en Los Toldos.

    Cerca de Pergamino: el establecimiento donde se detectó el brote está en Los Toldos.

    x

    La Argentina resolvió suspender sus exportaciones de productos aviares luego de que se detectara un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en un establecimiento de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. No se trata de una zona de producción avícola significativa como otras regiones de la provincia o el caso de Entre Ríos. La Argentina perdió por ahora el estatus de libre de la enfermedad.

    Lee además
    exceso hidrico en la zona nucleo: el agua que asombra y preocupa a los productores

    Exceso hídrico en la zona núcleo: el agua que asombra y preocupa a los productores
    hidrovia: para su concesion, hay acuerdo entre usuarios por el sistema tarifario

    Hidrovía: para su concesión, hay acuerdo entre usuarios por el sistema tarifario

    Vale recordar que, en agosto de 2023, tras 18 brotes y el sacrificio en diversos operativos sanitarios 2,2 millones de aves comerciales, la Argentina se había declarado libre de la enfermedad, lo que luego avanzó en la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). La enfermedad no genera problemas para el consumo humano de los productos pero sí pérdidas productivas. Hace unos meses el país había logrado recuperar ventas a China, el principal comprador. La discontinuidad de las ventas al exterior significó la pérdida de unos US$400 millones.

    Influenza

    “El Senasa confirmó por diagnóstico de laboratorio un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la provincia de Buenos Aires, luego de analizar muestras en el predio situado en la ciudad de Los Toldos. El establecimiento involucrado —de gallinas ponedoras— notificó al organismo sanitario la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad y rápidamente se procedió a la recolección y análisis de las muestras, que arrojaron resultado positivo a IAAP H5”, indicó el Senasa.

    Consignó que se estableció una Zona de Control Sanitario (ZCS), conformada por una zona de perifoco de 3 km alrededor del brote, donde se intensificaron las medidas sanitarias de contención, bioseguridad y restricción de movimientos y otra de vigilancia con un radio de 7 km alrededor de la zona de perifoco, donde se realizaron tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico, detalló.

    Para el Senasa, las acciones sanitarias de sus agentes “incluirán el despoblamiento y disposición final de las aves, con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección en el predio”.

    “Con este hallazgo la Argentina informará oficialmente la novedad a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspenderá temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene un acuerdo sanitario como libre de la enfermedad. No obstante, por los resultados alcanzados en los últimos meses, nuestro país podrá continuar comercializando con los Estados que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP”, señaló.

    El Senasa indicó que si no se presentan brotes en establecimientos comerciales una vez transcurridos al menos 28 días posteriores a las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección en el lugar, la Argentina “podrá autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su estatus sanitario, posibilitando el reinicio de las exportaciones aviares”.

    Exportaciones

    Según datos oficiales, en 2024 se vendieron al mundo productos avícolas comestibles por 185.800 toneladas por US$222,2 millones. Entre enero y junio de 2025 se colocaron 82.271 toneladas por US$101,8 millones.

    Temas
    Seguí leyendo

    Exceso hídrico en la zona núcleo: el agua que asombra y preocupa a los productores

    Hidrovía: para su concesión, hay acuerdo entre usuarios por el sistema tarifario

    SUPRA SEMILLAS: Una nueva marca con historia, genética con futuro y con todo para crecer

    El campo mueve la economía: 6 de cada 10 dólares vienen de la agroindustria

    Fiebre aftosa: "Dejar de vacunar sería un acto de irresponsabilidad enorme", dicen en CRA

    Argentina encabeza el boom mundial de producción lechera en 2025

    Orgullo pergaminense: la Escuela Agrotécnica brilló en la Expo Junín al lograr cinco premios

    Retrocede la chicharrita en todo el país y mejora el escenario para el maíz temprano

    El INTA San Pedro pone en marcha el servicio de alarma para el control de heladas

    Trigo: una campaña que aflora con optimismo y se apresta a sorprender

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    exceso hidrico en la zona nucleo: el agua que asombra y preocupa a los productores

    Exceso hídrico en la zona núcleo: el agua que asombra y preocupa a los productores

    Por Guillermo Baduy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Exceso hídrico en la zona núcleo: el agua que asombra y preocupa a los productores

    Exceso hídrico en la zona núcleo: el agua que asombra y preocupa a los productores

    Por Guillermo Baduy
    Cerca de Pergamino: el establecimiento donde se detectó el brote está en Los Toldos.

    Argentina suspendió exportaciones de productos avícolas por influenza aviar

    El secretario Ignacio Doddi, junto al Intendente Javier Martínez y la diputada provincial paula Bustos en la presentación de la nueva tecnología del Centro de Monitoreo.

    Incorporaron drones y cámaras inteligentes al Centro de Monitoreo para reforzar la seguridad de Pergamino

    Manuel Passaglia junto a Silvina Román y Luis Luna

    Passaglia: "Con el presupuesto actual, Zárate podría hacer 484 cuadras de pavimento por año"

    El homenaje  a San Martín contará con la participación de las tres instituciones educativas del pueblo.

    Rancagua homenajea a San Martín en el 175° aniversario de su fallecimiento