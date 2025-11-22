TAP San Pedro goleó, brilló y ya está en semifinales de la Copa Potrero

El próximo desafío será hoy, cuando busque el pase a la final ante Guayo desde las 14:00 horas. Captura ESPN

TAP San Pedro firmó una de sus mejores actuaciones en la tarde del viernes y logró el pasaje a las semifinales de la Copa Potrero de fútbol tras vencer con autoridad por 3 a 0 a Mammana. El equipo sampedrino mostró solidez colectiva, aprovechó cada espacio y dejó en claro que quiere pelear por el título.

TAP San Pedro dominó el partido de principio a fin La superioridad de TAP San Pedro quedó en evidencia desde los primeros minutos, con un equipo decidido a imponer ritmo e intensidad ante un rival que en la previa aparecía como uno de los más complejos del certamen. Lisandro Lafalse fue quien abrió el marcador, dándole tranquilidad al conjunto dirigido por Andrés Franzoia.

Un cierre de primera etapa que inclinó la balanza Antes del descanso, Agustín Calabresi amplió diferencias y dejó a Mammana sin respuestas. La expulsión en el equipo rival obligó a reacomodar líneas, situación que TAP aprovechó a la perfección para seguir manejando tiempos y ganar terreno en cada avance. La distancia en el resultado reflejó lo que sucedía en la cancha.

El tercer gol y el pase a semifinales Con más espacios y dominio pleno, TAP encontró el tanto que liquidó definitivamente el encuentro. Tomás Castillo estampó el 3–0 y selló una victoria que coloca al equipo entre los cuatro mejores de la Copa Potrero. El próximo desafío será este sábado, cuando busque el pase a la final ante Guayo desde las 14:00.

Formación titular y los ingresos TAP San Pedro inició el encuentro con: Damián Arce, Ezequiel Báez Corradi, Lisandro Lafalse, Benjamín Torrillo, Francisco Ramis, Facundo Pereyra y Emanuel Pio. Ingresaron luego: Robertino Stoccafisso, Valentín Ramos, Hernán Ansaloni, Tomás Castillo, Agustín Calabressi, Carlos Pascual, Fernando Gómez, Bruno Franchini, Ignacio Trelles y Maximiliano Perfume.

