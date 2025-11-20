jueves 20 de noviembre de 2025
    • San Pedro: Fausto Olmos presenta el tráiler de "Obligado, la Serie" en el 180° aniversario de la Batalla

    El director de San Pedro dará a conocer el avance oficial de la serie histórica Batalla de Vuelta de Obligado este 21 de noviembre en la Biblioteca Popular.

    20 de noviembre de 2025 - 17:00
    cronicasanpedro.com
    Obligado, la Serie

    El director y cineasta de San Pedro, Fausto Olmos, presentará este jueves el tráiler oficial de “Obligado, la Serie”, un proyecto audiovisual que busca llevar la historia de la Batalla de Vuelta de Obligado a la pantalla grande. El evento se realizará en la Biblioteca Popular e incluirá actividades culturales abiertas a toda la comunidad.

    Un proyecto audiovisual que crece en pleno aniversario histórico

    En diálogo con Crónica San Pedro, Olmos explicó que la presentación forma parte de una jornada cultural organizada junto a la Casa de la Cultura, con peña, música y muestras artísticas sobre calle Mitre. El director aclaró que no se trata del estreno, sino de la difusión del proyecto y de los avances de su producción.

    Grabaciones locales y técnicas de cine tradicional

    La serie cuenta con 12 capítulos distribuidos en tres temporadas y fue realizada con técnicas tradicionales de cine. Incluye escenas rodadas en palacetes históricos, iglesias, calles habilitadas por el Municipio, campos privados y locaciones emblemáticas de Vuelta de Obligado. El equipo decidió evitar el uso de inteligencia artificial para priorizar la autenticidad histórica.

    Más de 6.000 personas involucradas en la producción

    Olmos, que también interpreta a Juan Manuel de Rosas, destacó el enorme compromiso detrás del proyecto, que reúne a más de 6.000 personas entre técnicos, recreadores, actores, vestuaristas y vecinos. Buena parte del vestuario fue confeccionado artesanalmente, mientras que recreadores históricos colaboraron para asegurar la fidelidad de época.

    La presentación será abierta al público e invitará a quienes deseen sumarse al proyecto en cualquiera de sus etapas.

