sábado 22 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: comienza una nueva edición del Encuentro de Rastrojeros 2025 en Vuelta de Obligado

    El histórico paraje de San Pedro recibirá el 22 y 23 de noviembre una edición renovada del Encuentro de Rastrojeros, habrá artesanos y propuestas gastronómicas.

    22 de noviembre de 2025 - 10:47
    Más de 40 vehículos de la histórica marca nacional se reunirán a partir de hoy en la ribera del Paraná. El evento se enmarca en los homenajes a la gesta histórica. También le dará continuidad a un emprendimiento que busca consolidarse como una fiesta provincial.

    Más de 40 vehículos de la histórica marca nacional se reunirán a partir de hoy en la ribera del Paraná. El evento se enmarca en los homenajes a la gesta histórica. También le dará continuidad a un emprendimiento que busca consolidarse como una fiesta provincial.

    notisanpedro.info
    rastrojeros 2025- la guia club-san pedro

    El histórico paraje de Vuelta de Obligado de San Pedro se prepara para vivir una nueva edición del Encuentro de Rastrojeros, que se realizará el 22 y 23 de noviembre. La convocatoria, impulsada por Graciela Villar con el acompañamiento municipal, busca consolidarse como una gran fiesta provincial aprovechando el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.

    Lee además
    Accidente en Lucio Mansilla y Belgrano: joven hospitalizado con traumatismo facial

    San Pedro: Un herido tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto en pleno casco urbano
    En los cuartos de final, TAP San Pedro enfrentará a Mammana hoy viernes 21 de noviembre a las 15.00 horas.

    Copa Potrero: TAP San Pedro ganó por penales y ya está en los cuartos de final

    Un evento que crece y suma atractivos en Vuelta de Obligado

    Este año, el encuentro redobla la propuesta incorporando una exhibición de autos tuning y multimarcas, además de un espacio para artesanos y un polo gastronómico que completará la experiencia. Villar destacó que los Rastrojeros siguen siendo símbolo de trabajo y comunidad para quienes los restauran y conservan.

    El impacto de la edición 2024

    En 2024, Vuelta de Obligado fue sede del Encuentro Soberano de Rastrojeros, que reunió a cientos de visitantes frente al río Paraná. La jornada incluyó una muestra estática, charlas especializadas como la de Fernando Raffo sobre el modelo P-63 Caburé y una cena de camaradería que marcó el cierre del evento.

    Invitación abierta para noviembre

    La edición 2025 invita a familias, aficionados y turistas a disfrutar de dos días dedicados a la historia automotor nacional, el turismo y la cultura local. La cita será hoy 22 y 23 de noviembre en un entorno natural único, donde tradición y comunidad vuelven a encontrarse.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Un herido tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto en pleno casco urbano

    Copa Potrero: TAP San Pedro ganó por penales y ya está en los cuartos de final

    San Pedro: Fausto Olmos presenta el tráiler de "Obligado, la Serie" en el 180° aniversario de la Batalla

    San Pedro: Lisandro Gordó fue elegido nuevo presidente de la Sociedad Rural

    San Pedro: Jubilados Autoconvocados reclamaron sus derechos en una jornada de fuerte contenido soberano

    San Pedro celebrará el Día de la Soberanía en Vuelta de Obligado, escenario histórico nacional

    San Pedro: identifican a un menor como sospechoso por el robo a la Escuela Normal

    Alerta amarilla por arsénico: San Pedro es uno de los municipios con arsénico en agua de pozo

    San Pedro: Jóvenes de Envión Canaletas crearon un mosaico inspirado en el río Paraná

    TAP San Pedro avanza en la Copa Potrero de fútbol tras vencer por penales a Social y Deportivo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    paritaria docente: no hubo oferta salarial de la provincia

    Paritaria docente: no hubo oferta salarial de la Provincia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los combustibles y lubricantes YPF que usamos durante la producción de nuestros vehículos en Zárate se exportan a 22 países de América Latina, lo que muestra el potencial de nuestra industria y de esta asociación”, destacó Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina.

    Zárate: Toyota renuevan su alianza estratégica para profundizar proyectos en Vaca Muerta
    La Cámara Hotelera Gastronómica de San Nicolás confirmó que el nivel de ocupación durante este fin de semana largo es bajo, aunque confían en un repunte con el movimiento previsto para la Fiesta de Disfraces.

    San Nicolás: baja ocupación hotelera, pero esperan un repunte por la Fiesta de Disfraces

    Sábado 22 de noviembre - Versión PDF

    El fiscal Fernando Pertierra estuvo en la escena del siniestro fatal junto a peritos de Policía Científica y testigos que vieron el choque de la moto con dos camionetas que le costó la vida al joven conductor del rodado menor.

    El impacto letal de un joven motociclista podría ser por el giro a la izquierda de una camioneta

    Paritaria docente: no hubo oferta salarial de la Provincia

    Paritaria docente: no hubo oferta salarial de la Provincia