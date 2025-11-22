San Pedro: comienza una nueva edición del Encuentro de Rastrojeros 2025 en Vuelta de Obligado

Más de 40 vehículos de la histórica marca nacional se reunirán a partir de hoy en la ribera del Paraná. El evento se enmarca en los homenajes a la gesta histórica. También le dará continuidad a un emprendimiento que busca consolidarse como una fiesta provincial. notisanpedro.info

El histórico paraje de Vuelta de Obligado de San Pedro se prepara para vivir una nueva edición del Encuentro de Rastrojeros, que se realizará el 22 y 23 de noviembre. La convocatoria, impulsada por Graciela Villar con el acompañamiento municipal, busca consolidarse como una gran fiesta provincial aprovechando el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.

Un evento que crece y suma atractivos en Vuelta de Obligado Este año, el encuentro redobla la propuesta incorporando una exhibición de autos tuning y multimarcas, además de un espacio para artesanos y un polo gastronómico que completará la experiencia. Villar destacó que los Rastrojeros siguen siendo símbolo de trabajo y comunidad para quienes los restauran y conservan.

El impacto de la edición 2024 En 2024, Vuelta de Obligado fue sede del Encuentro Soberano de Rastrojeros, que reunió a cientos de visitantes frente al río Paraná. La jornada incluyó una muestra estática, charlas especializadas como la de Fernando Raffo sobre el modelo P-63 Caburé y una cena de camaradería que marcó el cierre del evento.

Invitación abierta para noviembre La edición 2025 invita a familias, aficionados y turistas a disfrutar de dos días dedicados a la historia automotor nacional, el turismo y la cultura local. La cita será hoy 22 y 23 de noviembre en un entorno natural único, donde tradición y comunidad vuelven a encontrarse.

