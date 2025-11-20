San Pedro: Jubilados Autoconvocados reclamaron sus derechos en una jornada de fuerte contenido soberano

La agrupación de Jubilados Autoconvocados de San Pedro realizó una nueva jornada de lucha en la histórica Plaza Belgrano, en vísperas del Día de la Soberanía Nacional. notisanpedro.info

En la histórica Plaza Belgrano, la agrupación Jubilado Autoconvocados de San Pedro encabezó una nueva jornada de reclamo por la recomposición de haberes, en un encuentro que combinó demanda social y reivindicación patriótica en vísperas del Día de la Soberanía Nacional.

Reclamo previsional y reflexión histórica en Plaza Belgrano Durante el acto, el periodista e historiador Eduardo Campos, autor de “La Batalla Olvidada” y “La Guerra del Paraná”, analizó la relevancia de la fecha y conectó la resistencia de 1845 con los desafíos actuales. Su exposición buscó contextualizar la lucha social contemporánea dentro de los procesos históricos del país.

Un documento que trazó paralelos entre pasado y presente La lectura del documento, a cargo de Valentín Mastrángelo, propuso un recorrido histórico desde la independencia hasta la actualidad. Los manifestantes plantearon que la llamada “Grieta” es una continuidad del histórico enfrentamiento entre proyectos de país y rechazaron llamados al consenso con sectores que, según afirmaron, impulsaron políticas contrarias a la soberanía nacional.

El texto evocó la resistencia en la Vuelta de Obligado contra la flota anglo-francesa y comparó los endeudamientos históricos, desde Rivadavia hasta gobiernos recientes. También formularon críticas a la política exterior del presidente Javier Milei y a su alineamiento con Estados Unidos, citando referencias de Arturo Jauretche.

En San Pedro hubo un llamado a la unidad y defensa de los recursos estratégicos En el cierre, los Jubilados Autoconvocados convocaron a reforzar la unidad popular, inspirándose en figuras como el Gaucho Rivero, el coronel Mansilla y Petrona Simonino. El comunicado concluyó con una defensa de los recursos estratégicos del país, entre ellos YPF, Aerolíneas Argentinas, las usinas energéticas y el Río Paraná, como garantía de la soberanía y de los derechos ciudadanos.

Compartí esta nota en redes sociales:





