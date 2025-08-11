Tamara Durán, a días del juicio por el femicidio: "Es tan macabro, tan oscuro que no puedo entenderlo"

La madre de Naiara Durán, a días del juicio por el feticidio: "es tan macabro, tan oscuro que no puedo entenderlo"

Tamara Durán reclama justicia a casi dos años del crimen de su hija y pide investigar a más personas. El juicio oral será el 12 y 13 de agosto en San Nicolás . Tamara denunció que no fue informada de la desaparición de su hija y que se enteró días después

A pocos días del inicio del juicio por el femicidio de Naiara Durán , Tamara, su madre, expresó su dolor y reiteró su pedido de justicia. El proceso judicial, que se desarrollará el 12 y 13 de agosto en San Nicolás, tiene como principales imputados a Francisco Vlaeminck —expareja de la víctima— y Daiana Franco , su entonces novia. También está acusado por encubrimiento Mario Franco , padre de Daiana.

En diálogo con La Radio 92.3, Tamara sostuvo que el caso es “tan macabro, tan oscuro” que no logra entenderlo. Cuestionó que no todos los responsables estén imputados y señaló a familiares de los acusados como posibles cómplices.

Naiara, de 25 años, fue asesinada el 13 de agosto de 2023 de siete puñaladas. Su cuerpo fue hallado el 17 de agosto en un tambor de 200 litros, tras ser trasladado —según la hipótesis fiscal— en el auto de Mario Franco.

La investigación reconstruyó el último trayecto de la joven gracias a cámaras de seguridad, que la registraron llegando en moto a la casa de Vlaeminck y Franco. La fiscalía sostiene que Naiara salió sin vida de esa vivienda.

Reclamos y sospechas

Tamara denunció que no fue informada de la desaparición de su hija y que se enteró días después, tras una operación. Aseguró que Naiara seguía viéndose con Vlaeminck y que había tenido una pelea con Franco poco antes del crimen.

“Lo único que quisimos es que se haga justicia”, afirmó, y pidió que el juicio permita esclarecer los hechos y condenar a todos los responsables.