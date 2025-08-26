martes 26 de agosto de 2025
    • Mendoza busca innovar en gastronomía para potenciar su turismo

    El turismo gastronómico busca con diferentes herramientas apuntalar una actividad que sigue en franco crecimiento.

    26 de agosto de 2025 - 09:32
    Esta convocatoria tiene como objetivo impulsar investigaciones innovadoras que fortalezcan la gastronomía mendocina, desde una perspectiva productiva, turística, académica y cultural. 

    TURISMO MENDOZA.

    El sector turístico de la provincia de Mendoza ha lanzado la convocatoria para la presentación de proyectos de investigación en gastronomía, una iniciativa que busca consolidar y expandir el reconocimiento de la provincia como un destino culinario de primer nivel, tanto a nivel nacional como internacional.

    Financiamiento para la investigación en gastronomía

    Los "Proyectos de Investigación en Gastronomía" tienen como objetivo principal "consolidar a la gastronomía como un eje estratégico del desarrollo económico, turístico y cultural mendocino". Los trabajos seleccionados recibirán financiación, con montos que pueden alcanzar los $3.500.000 (tres millones quinientos mil pesos).

    Alberto Albino, representante en Malargüe de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), destacó que la intención es "desarrollar nuevas líneas de investigación", poniendo especial énfasis en la gastronomía sostenible y la ciencia de los alimentos. Esta estrategia busca fortalecer aún más la posición de Mendoza en el mapa gastronómico, aprovechando la alta calidad que ya se le reconoce en el sector turístico.

    El nuevo rumbo de la gastronomía en Mendoza

    El empresario malargüino enfatizó que esta evolución es un reflejo de una tendencia global. "Como en el resto del mundo, la gastronomía en Mendoza ha tomado un nuevo rumbo", señaló Albino, contrastando con épocas pasadas donde las influencias de las escuelas culinarias francesas o italianas eran predominantes.

    Actualmente, la gastronomía a nivel mundial se enfoca en la trazabilidad y el uso de productos locales, lo que permite un valioso rescate patrimonial a través de los sabores, estilos y técnicas de preparación. Esta conexión con la historia y la identidad de un lugar es precisamente lo que buscan los turistas de hoy en día.

    Fuente: Sitio Andino.

