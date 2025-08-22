Hotelga 2025: la hotelería y la gastronomía se preparan para una edición récord

La Rural de Buenos Aires será el punto de encuentro de profesionales de la hotelería y la gastronomía de toda la región, con más de 200 marcas, charlas de alto nivel, rondas de negocios y experiencias únicas.

El Hotelga Summit volverá a ser un espacio clave de formación y debate, con ejes en política y economía, inversiones, inteligencia artificial, sustentabilidad e industria . Nueve provincias presentarán programas de incentivos para el desarrollo hotelero.

Entre los destacados se contará con la participación de Jorge Giacobbe, Esteban Domecq y Paulino Rodrigues para el análisis político y macroeconómico; paneles legislativos y conferencias sobre rentabilidad y herramientas para empresarios. El keynote speaker de este año será Santiago Bilinkis, abordando la aplicación de la IA en la industria.

La presidenta de AHT, Gabriela Ferrucci, destacó la continuidad del programa Hotelga Sostenible, que este año llega a su 12ª edición con un concurso que incorpora por primera vez a Chile, sumándose a Argentina, Uruguay y Paraguay.

Alojamientos turísticos con buenas prácticas sustentables.

Ideas innovadoras de estudiantes vinculados al turismo.

Los finalistas competirán el 28 de agosto, con un jurado destacado y votación electrónica desde el 14 de agosto. También habrá charlas con el GSTC y presentación del Sistema B.

Torneo Nacional de Chefs: historias, emoción y espíritu federal

El Torneo Nacional de Chefs “Buscando el Menú Argentino” vuelve a ocupar el corazón de Hotelga, con 23 equipos clasificados de 54 filiales de FEHGRA.

Narda Lepes, quien será la presidente del certámen, se refirió al espíritu federal y las historias que hay detrás de cada equipo: “Con nuestros compañeros del jurado, siempre decimos que los participantes nos emocionan durante toda la feria. Nos impactan sus historias, cómo llegaron hasta ahí, su forma de conectarse con los productos”. Subrayó el trabajo de FEHGRA en la organización del certamen: “Los participantes llegan a la final después de un mapeo que hace la Federación durante todo el año, por todo el país”. Y destacó que la selección es muy heterogénea: “Hay cocineros de 30 años y de 60, y todos aportan algo único. Buscamos que esa identidad federal y diversa se vea y se sienta en los platos y en la presentación”.

En 2025 se incorpora Brasil, gracias a una ronda clasificatoria realizada en Brasilia con apoyo de la Embajada Argentina, cuyo ganador participará en la feria.

Innovación y espacios especiales

La feria sigue ampliando su propuesta con:

Compradores internacionales de Chile y Uruguay, con enfoque en compras grupales.

Espacios provinciales que conectan productores locales con hoteles y restaurantes (12 provincias confirmadas).

Vinos: más de 25 bodegas de todo el país.

Café de especialidad, con curaduría de Motofeca y Cafetino.

Hotel Federal y Hotel Rural como propuestas diferenciales.

Outdoor Box: diseño innovador para gastronomía.

Un evento para la industria, pensado por la industria

Hotelga mantiene su perfil estrictamente profesional, acreditando a todos los integrantes del sector -desde dueños de hoteles hasta personal operativo-, con el objetivo de generar un espacio de networking y negocios genuinos.

“No es una muestra para el público masivo, sino un punto de encuentro B2B que fomenta el contacto humano y la creación de oportunidades concretas”, resumieron sus organizadores.

Con una propuesta integral que combina feria comercial, congreso, concursos y espacios temáticos, Hotelga 2025 se prepara para ser la gran cita anual de la hotelería y la gastronomía argentina.

Fuente: Daily.