viernes 22 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Hotelga 2025: la hotelería y la gastronomía se preparan para una edición récord

    Del 27 al 29 de agosto, La Rural volverá a ser el epicentro del mayor encuentro de la hotelería y gastronomía del país, Hotelga 2025, organizado por FEHGRA y AHT, que este año promete superar todas las expectativas.

    22 de agosto de 2025 - 10:29
    La Rural de Buenos Aires será el punto de encuentro de profesionales de la hotelería y la gastronomía de toda la región, con más de 200 marcas, charlas de alto nivel, rondas de negocios y experiencias únicas.

    La Rural de Buenos Aires será el punto de encuentro de profesionales de la hotelería y la gastronomía de toda la región, con más de 200 marcas, charlas de alto nivel, rondas de negocios y experiencias únicas.

    TURISMO 530.

    El Hotelga Summit volverá a ser un espacio clave de formación y debate, con ejes en política y economía, inversiones, inteligencia artificial, sustentabilidad e industria. Nueve provincias presentarán programas de incentivos para el desarrollo hotelero.

    Lee además
    El mejor alfajor del mundo es de dulce de leche y chocolate blanco y se fabrica en Chubut.

    Eligieron al mejor alfajor del mundo 2025... ¡y es argentino!
    Las papas fritas son una de las comidas más populares en el mundo.

    Día de la Papa Frita: por qué se celebra hoy

    Entre los destacados se contará con la participación de Jorge Giacobbe, Esteban Domecq y Paulino Rodrigues para el análisis político y macroeconómico; paneles legislativos y conferencias sobre rentabilidad y herramientas para empresarios. El keynote speaker de este año será Santiago Bilinkis, abordando la aplicación de la IA en la industria.

    Hotelga Sostenible: concurso internacional y compromiso ambiental

    La presidenta de AHT, Gabriela Ferrucci, destacó la continuidad del programa Hotelga Sostenible, que este año llega a su 12ª edición con un concurso que incorpora por primera vez a Chile, sumándose a Argentina, Uruguay y Paraguay.

    Se premiarán dos categorías:

    • Alojamientos turísticos con buenas prácticas sustentables.
    • Ideas innovadoras de estudiantes vinculados al turismo.

    Los finalistas competirán el 28 de agosto, con un jurado destacado y votación electrónica desde el 14 de agosto. También habrá charlas con el GSTC y presentación del Sistema B.

    Torneo Nacional de Chefs: historias, emoción y espíritu federal

    El Torneo Nacional de Chefs “Buscando el Menú Argentino” vuelve a ocupar el corazón de Hotelga, con 23 equipos clasificados de 54 filiales de FEHGRA.

    Narda Lepes, quien será la presidente del certámen, se refirió al espíritu federal y las historias que hay detrás de cada equipo: “Con nuestros compañeros del jurado, siempre decimos que los participantes nos emocionan durante toda la feria. Nos impactan sus historias, cómo llegaron hasta ahí, su forma de conectarse con los productos”. Subrayó el trabajo de FEHGRA en la organización del certamen: “Los participantes llegan a la final después de un mapeo que hace la Federación durante todo el año, por todo el país”. Y destacó que la selección es muy heterogénea: “Hay cocineros de 30 años y de 60, y todos aportan algo único. Buscamos que esa identidad federal y diversa se vea y se sienta en los platos y en la presentación”.

    En 2025 se incorpora Brasil, gracias a una ronda clasificatoria realizada en Brasilia con apoyo de la Embajada Argentina, cuyo ganador participará en la feria.

    Innovación y espacios especiales

    La feria sigue ampliando su propuesta con:

    • Compradores internacionales de Chile y Uruguay, con enfoque en compras grupales.
    • Espacios provinciales que conectan productores locales con hoteles y restaurantes (12 provincias confirmadas).
    • Vinos: más de 25 bodegas de todo el país.
    • Café de especialidad, con curaduría de Motofeca y Cafetino.
    • Hotel Federal y Hotel Rural como propuestas diferenciales.
    • Outdoor Box: diseño innovador para gastronomía.

    Un evento para la industria, pensado por la industria

    Hotelga mantiene su perfil estrictamente profesional, acreditando a todos los integrantes del sector -desde dueños de hoteles hasta personal operativo-, con el objetivo de generar un espacio de networking y negocios genuinos.

    “No es una muestra para el público masivo, sino un punto de encuentro B2B que fomenta el contacto humano y la creación de oportunidades concretas”, resumieron sus organizadores.

    Con una propuesta integral que combina feria comercial, congreso, concursos y espacios temáticos, Hotelga 2025 se prepara para ser la gran cita anual de la hotelería y la gastronomía argentina.

    Fuente: Daily.

    Temas
    Seguí leyendo

    Eligieron al mejor alfajor del mundo 2025... ¡y es argentino!

    Día de la Papa Frita: por qué se celebra hoy

    Lo nuestro funciona: la gastronomía regional se posiciona como motor del turismo nacional

    Un viaje al Medio Oriente sin salir de Pergamino: la experiencia de Krd Food

    Camelio: té en hebras, café de especialidad y sabores únicos en Pergamino

    Las propiedades del cilantro, la hierba típica de la gastronomía latina

    Gastronomía 5.0: Mendoza será el epicentro de la innovación para empresarios del sector de toda Latinoamérica

    Una fábrica de pastas de La Plata es furor por sus sorrentinos con forma de la estrella de mar viral

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El hombre de 39 años murió en el interior de la habitación de un hotel alojamiento.

    Murió un hombre de 39 años en el interior de la habitación de un hotel alojamiento de la zona sur

    Por Alfonso Godoy
    En Pergamino, la cita es mañana desde las 18:00 en avenida Paraguay 928.

    Pergamino se suma a la visita del Coro del Tabernáculo con una transmisión en vivo

    La arveja, cultivo típico de invierno, es sensible al exceso de agua.

    La lluvia trajo alivio y preocupación: cómo impactaron los 100 milímetros en los cultivos de la región

    Edición impresa del Viernes 22 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    Más de 40 editoriales de distintos puntos del país ya confirmaron su presencia en esta edición de la Feria del Libro Pergamino.
    Cultura

    Comienza este sábado la Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.) 2025