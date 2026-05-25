La actuación de Franco Colapinto en el GP de Canadá de F1: "Implacable", según los medios internacionales

La posición que logró el oriundo de Pilar a bordo de su Alpine fue la coronación de un fin de semana que comenzó con problemas para Colapinto, ya que pudo dar una vuelta en lo que fue la única práctica libre por un problema técnico en su A526. Así salió a la clasificación de la carrera Sprint, en la que avanzó cuatro puestos (13°) para terminar en el noveno lugar. Ya en la qualy para la prueba principal, se metió en la Q3 y también subió varios puestos para llegar en el sexto lugar y así sumar ocho valiosos puntos para la escudería.

Por esa razón fue que los medios especializados eligieron a Franco como uno de los pilotos destacados del fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve en Montreal. Así fue el caso de Motorsport, que lo sumó entre los “ganadores” del GP canadiense. “Sea o no gracias a las mejoras de Alpine, lo que sea que el equipo de Enstone haya hecho para que Franco Colapinto se sienta más cómodo en el coche de 2026 ha funcionado, ya que respaldó el séptimo puesto en Miami, el mejor resultado de su carrera en F1, con otro mejor al llegar sexto en Montreal”, inició el análisis el portal dedicado al deporte motor.

“Mientras su compañero de equipo Pierre Gasly ha tenido problemas por motivos que Alpine todavía está investigando, aunque los abandonos le permitieron sumar puntos el domingo, Colapinto ha estado rindiendo al máximo y eso a pesar de haber dado solo una vuelta en los entrenamientos libres en el fin de semana sprint de Canadá, lo que puso al argentino en desventaja. Dicho esto, el joven de 22 años tuvo suerte de salir indemne tras irse largo en la salida del pitlane con neumáticos duros fríos y rozar las barreras”, destacó Motorsport.

Por último, el sitio remarcó la importancia para la confianza del argentino en los dos últimos resultados que logró de cara a la temporada en Europa. “Al comenzar el año, parecía que Colapinto iba a estar bajo una presión constante con el asesor del equipo Flavio Briatore. A lo largo del mes de mayo ha acumulado un crédito muy necesario de cara a la parte europea de la temporada”.

Otro de los sitios que lo introdujo entre los ganadores del Gran Premio en Norteamérica fue The Race, el medio británico que siempre fue crítico con el número 43 de Aline. “Franco Colapinto ha estado en buena forma en Alpine en las últimas carreras, pasando de una derrota prácticamente segura ante Pierre Gasly el año pasado a superar repetidamente a su compañero de equipo y demostrar una vez más que merece su asiento en la F1, tal como lo hizo en Williams. No hay mucho que destacar de su carrera, que podría haber terminado octava si los McLaren no se hubieran desmoronado, pero uno no puede controlar los resultados ni el rendimiento de los demás”, citaron en su informe.

Además, el medio Planet F1 también remarcó la actuación del pilarense. En su reporte de calificaciones de los pilotos, Franco fue puntuado con un 8, siendo el segundo mejor sólo por detrás de Lewis Hamilton (8.5), que llegó en la segunda posición tras Kimi Antonelli. “Franco Colapinto se ha convertido, de forma discreta pero efectiva, en un verdadero rival para Pierre Gasly en las últimas carreras, pareciéndose cada vez más al piloto de gran potencial que debutó con Williams en 2024. Estuvo impecable durante la mayor parte del fin de semana, y la soledad de su carrera, con grandes distancias con los coches que le precedían y los que le seguían, lo demostró”, citó el portal especializado.

Una vez que se terminó la carrera, Colapinto dio su mirada sobre otro fin de semana de ensueño para el argentino, el segundo al hilo tras lo que logró en Miami. “No las hacemos más (por las prácticas libres). En Mónaco hay tres, no hago ninguna, voy directo a la qualy”, comenzó Colapinto en diálogo con ESPN, donde se refirió a los problemas de su monoplaza que lo privaron de participar en los ensayos del viernes. “Toqué un poco de agua, porque estaba mojada la salida de boxes. Pisé una línea blanca y perdí un poco la cola. Se fue de trompa y el pasto estaba empapado. No dobló el auto. Un poco de tensión”, comentó sobre el despiste que tuvo al salir de boxes.

Inmediatamente, analizó su rendimiento y cómo se desarrolló la carrera en Montreal: “Fue aburrida. Al principio empujé mucho. La primera parte de la carrera venía a fondo, muy fuerte. Después, cuando salí de boxes y le pegué a la pared, pisé un poco de agua y me fui. Le pegué a la pared fuerte con la parte izquierda. Quedó la suspensión de atrás un poco mal y fui más tranquilo. Teníamos un gap (distancia) muy grande. Solo que es natural en la primera parte de la carrera hacer el gap más grande con Lawson para que me quede bien la parada. Y, cuando la hice, salí rápido y cometí ese pequeño error. Igualmente, después de eso me tranquilicé hasta ir al final. Fue una carrera larga. Muchas vueltas, un poco solitario”.

Declaraciones de Colapinto

Colapinto también destacó la buena cosecha de unidades que logró Alpine, ya que su compañero Pierre Gasly finalizó octavo tras largar 14°. “Me llevo los puntos. Doble puntos para el equipo otra vez, sextos y octavos es muy bueno. Muy feliz. Contento y a enfocarnos en la próxima”, sintetizó el argentino.

“No paramos. Tengo confianza. Creo que desde Miami se notaron esos cambios que hicieron en la fábrica. Esa diferencia de auto me ayudó mucho. A partir de eso estoy más competitivo. Estoy seguro de que iba por ahí. Gracias a Dios llegó temprano lo que llegó en Miami y nos hizo dar un pasito para adelante, estoy contento. Ahora, a disfrutar un poco y trabajar para la próxima”, concluyó el argentino, que ahora tendrá un tiempo de descanso y preparación de cara a una prueba especial: es que el fin de semana del 5 al 7 de junio, la F1 saldrá a pista por las calles del Principado en el Gran Premio de Mónaco.

El piloto argentino continuará su camino en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco, que se disputará entre el 5 y 7 de junio, buscando mantener el impulso positivo de sus recientes actuaciones.