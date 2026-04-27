Pergamino y un avance histórico en salud: firmaron el convenio para instalar un servicio PET/CT en el COP

Representantes de la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear y de la Fundación Leandra Barros durante la firma del convenio en el Centro Oncológico Pergamino.

El pasado viernes se dio un paso decisivo para el fortalecimiento del sistema de salud en Pergamino . En el Centro Oncológico Pergamino (COP) se firmó el convenio entre la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear (FCDN) y la Fundación Leandra Barros, formalizando los aportes y compromisos necesarios para avanzar en la implementación de un moderno Servicio PET/CT en la ciudad.

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino refuerza el servicio con obras clave en la zona del Aeroclub

La iniciativa marca un hito para la región, ya que permitirá incorporar una tecnología de medicina nuclear de alta complejidad que, hasta el momento, no se encuentra disponible a nivel local.

El PET/CT —Tomografía por Emisión de Positrones combinada con Tomografía Computada— es una herramienta fundamental en el abordaje del cáncer. Su utilización resulta clave para la estadificación de la enfermedad, la planificación de tratamientos y el seguimiento de los pacientes.

La incorporación de este equipamiento permitirá mejorar la precisión diagnóstica y terapéutica, optimizando los tiempos y evitando traslados a otras ciudades, una situación habitual hasta ahora para muchos pacientes de Pergamino y la región.

Una obra de gran escala en Pergamino

El proyecto contempla la construcción, ampliación y adecuación de aproximadamente 372 metros cuadrados dentro del COP. Las intervenciones incluirán sectores en planta baja y la creación de nuevos espacios en planta alta, adaptados a las exigencias técnicas que requiere este tipo de servicio.

El plazo estimado de ejecución es de 12 meses, en los que se desarrollará una obra que combina infraestructura específica con la instalación de equipamiento de alta complejidad.

Inversión conjunta y compromiso institucional

La iniciativa implica una inversión total estimada en 843.000 dólares. En este marco, la Fundación Leandra Barros realizará un aporte de 250.000 dólares destinados al desarrollo de la infraestructura.

Por su parte, la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear tendrá a su cargo la provisión del tomógrafo PET/CT, el equipamiento complementario, aportes económicos adicionales y la coordinación técnica, operativa y regulatoria del proyecto.

El Municipio de Pergamino también acompaña la iniciativa, habiendo realizado un aporte económico que contribuye a su concreción.

Acceso equitativo y articulación con el sistema público

Uno de los ejes centrales del proyecto es garantizar el acceso a esta tecnología para toda la comunidad. En ese sentido, se trabaja en la articulación con el Hospital San José de Pergamino, que tendrá un rol clave para facilitar el acceso de pacientes del sistema público de salud.

La disponibilidad del servicio permitirá que pacientes de Pergamino y la región puedan acceder a estudios de alta complejidad tanto a través del sistema público como de obras sociales y cobertura privada.

Un paso hacia un polo oncológico regional

Desde las instituciones involucradas destacaron que este avance se enmarca en una visión estratégica compartida: consolidar al Centro Oncológico Pergamino como un nodo regional de atención integral en oncología.

La incorporación del PET/CT no solo implica sumar tecnología, sino también fortalecer la capacidad diagnóstica y terapéutica, acercando soluciones concretas a los pacientes y elevando la calidad del sistema de salud local.

Con este convenio, Pergamino comienza a transitar un camino que promete transformar el acceso a la salud oncológica en toda la región.