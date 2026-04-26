Marcelo Saltal apuesta al cine con Emparejados, una comedia romántica hecha en Pergamino

Marcelo Saltal , actor pergaminense radicado en la Ciudad de Buenos Aires , dio sus primeros pasos como director con el cortometraje Emparejados , una comedia romántica de su autoría. El proyecto fue rodado íntegramente en Pergamino y cuenta con un elenco cien por ciento local, integrado por el propio Saltal junto a Estefanía Blaiotta, Pablo Bocanera, Valentina Tornello, Guillermo Brunsz y el niño Jordi Carricart Blaiotta .

El equipo técnico también reunió a talentos de la ciudad, entre ellos Lucía Bocanera, Fabián Díaz, Nicole Kramer y el productor audiovisual Matías López , consolidando una propuesta con fuerte identidad pergaminense. La película se encuentra actualmente en etapa de posproducción y se prevé su finalización en los próximos meses.

El cortometraje contó con el respaldo del Fondo de Promoción Cultura l local y con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura , que brindó apoyo en distintas áreas para concretar el rodaje. Esta experiencia marca una nueva etapa en la carrera de Saltal, quien desde hace años se forma en guión cinematográfico con el docente y realizador Gustavo Cabaña , y anteriormente estudió dramaturgia con referentes como Mauricio Kartun e Ignacio Apolo .

En paralelo a su incursión en la dirección audiovisual, Saltal continúa con una intensa actividad teatral. Actualmente integra el elenco de Llegaron los chicos, comedia negra de Gustavo Moscona que transita su segunda temporada, y trabaja en La compañía del maestro, obra propia en la que se desempeña como dramaturgo y actor.

Este último proyecto tiene un valor especial, ya que está dedicado a la memoria de Jorge Sharry, maestro y amigo del actor. La obra fue escrita cuando Sharry aún vivía, e incluso ambos imaginaron la posibilidad de compartir escena, aunque la distancia entre ciudades impidió concretarlo.

En el ámbito cinematográfico, Saltal también aguarda el estreno de El odio en el cuerpo, ópera prima de Galo Ontivero basada en su propia obra teatral, en la que comparte elenco con Maia Lancioni, Fernando de Rosa, María de Cousandier, Claudia Flieg y Gabriela Giusti, entre otros.

De este modo, entre teatro y cine, Marcelo Saltal consolida su camino en la creación artística y suma una nueva faceta como realizador, mientras crece la expectativa por el estreno de Emparejados.