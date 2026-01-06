Seis Octavos de San Pedro busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín con gran expectativa

Este martes, el reconocido grupo de San Pedro Seis Octavos volverá a presentarse en la final del Pre Cosquín, la instancia previa al festival más importante del país. El trío, compuesto por Alejandro Grimoldi y sus hijos Facundo y Nahuel, buscará consolidar su presencia en la categoría conjunto instrumental y sorprender al público con su talento.
Seis Octavos: tradición musical de San Pedro
Formados en el Conservatorio de Música Carlos Guastavino, los integrantes del grupo han logrado destacarse en competencias locales y nacionales. Alejandro Grimoldi en piano, Facundo en batería y Nahuel en bajo han mostrado consistencia y creatividad, combinando técnica y pasión en cada presentación.
La final del Pre Cosquín: una oportunidad clave
El trío competirá nuevamente en la plaza Próspero Molina sobre el escenario Atahualpa Yupanqui a partir de las 21:00 horas. La instancia final representa una oportunidad única para lograr un lugar en el prestigioso Festival Nacional de Folklore de Cosquín y proyectar su carrera a nivel nacional.
Cómo seguir la actuación de Seis Octavos
La competencia podrá seguirse en vivo y de forma gratuita a través del canal de YouTube Aquí Cosquín. Los seguidores del grupo y los amantes del folklore podrán disfrutar de la actuación desde cualquier lugar del país, apoyando a los músicos sampedrinos en esta nueva etapa de su trayectoria.