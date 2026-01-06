martes 06 de enero de 2026
    • Seis Octavos de San Pedro busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín con gran expectativa

    El grupo oriundo de San Pedro Seis Octavos competirá en la final del Pre Cosquín este martes, con transmisión gratuita por YouTube.

    6 de enero de 2026 - 15:30
    Este martes, el grupo sampedrino Seis Octavos participará de la instancia final del Pre Cosquín en Córdoba.&nbsp;

    La Opinion Semanario

    Este martes, el reconocido grupo de San Pedro Seis Octavos volverá a presentarse en la final del Pre Cosquín, la instancia previa al festival más importante del país. El trío, compuesto por Alejandro Grimoldi y sus hijos Facundo y Nahuel, buscará consolidar su presencia en la categoría conjunto instrumental y sorprender al público con su talento.

    El descenso en la cantidad de nacimientos en San Pedro ha sido constante desde 2020, cuando se registraron 970 nacimientos. En los años siguientes, la curva descendente marcó 806 en 2021, 768 en 2022, 702 en 2023 y 623 en 2024. El año pasado, apenas nacieron 538 niños, 278 niñas y 260 varones, una cifra alarmante que preocupa a las autoridades locales.

    San Pedro registra la cifra más baja de nacimientos en diez años y alarma al municipio
    Los concejales Joaquín González y Melina Panatteri presentaron ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca establecer la prohibición de incorporar nuevos trabajadores a la administración municipal por el plazo de cuatro años. 

    San Pedro: Proponen congelar ingresos a la planta municipal por cuatro años y exceptuar a Salud

    Seis Octavos: tradición musical de San Pedro

    Formados en el Conservatorio de Música Carlos Guastavino, los integrantes del grupo han logrado destacarse en competencias locales y nacionales. Alejandro Grimoldi en piano, Facundo en batería y Nahuel en bajo han mostrado consistencia y creatividad, combinando técnica y pasión en cada presentación.

    La final del Pre Cosquín: una oportunidad clave

    El trío competirá nuevamente en la plaza Próspero Molina sobre el escenario Atahualpa Yupanqui a partir de las 21:00 horas. La instancia final representa una oportunidad única para lograr un lugar en el prestigioso Festival Nacional de Folklore de Cosquín y proyectar su carrera a nivel nacional.

    Cómo seguir la actuación de Seis Octavos

    La competencia podrá seguirse en vivo y de forma gratuita a través del canal de YouTube Aquí Cosquín. Los seguidores del grupo y los amantes del folklore podrán disfrutar de la actuación desde cualquier lugar del país, apoyando a los músicos sampedrinos en esta nueva etapa de su trayectoria.

    Lagartos overos en Pergamino y la región: todo lo que hay que saber ante su presencia en zonas urbanas

