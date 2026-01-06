Seis Octavos de San Pedro busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín con gran expectativa

Este martes, el grupo sampedrino Seis Octavos participará de la instancia final del Pre Cosquín en Córdoba. La Opinion Semanario

Este martes, el reconocido grupo de San Pedro Seis Octavos volverá a presentarse en la final del Pre Cosquín, la instancia previa al festival más importante del país. El trío, compuesto por Alejandro Grimoldi y sus hijos Facundo y Nahuel, buscará consolidar su presencia en la categoría conjunto instrumental y sorprender al público con su talento.

Seis Octavos: tradición musical de San Pedro Formados en el Conservatorio de Música Carlos Guastavino, los integrantes del grupo han logrado destacarse en competencias locales y nacionales. Alejandro Grimoldi en piano, Facundo en batería y Nahuel en bajo han mostrado consistencia y creatividad, combinando técnica y pasión en cada presentación.

La final del Pre Cosquín: una oportunidad clave El trío competirá nuevamente en la plaza Próspero Molina sobre el escenario Atahualpa Yupanqui a partir de las 21:00 horas. La instancia final representa una oportunidad única para lograr un lugar en el prestigioso Festival Nacional de Folklore de Cosquín y proyectar su carrera a nivel nacional.

Cómo seguir la actuación de Seis Octavos La competencia podrá seguirse en vivo y de forma gratuita a través del canal de YouTube Aquí Cosquín. Los seguidores del grupo y los amantes del folklore podrán disfrutar de la actuación desde cualquier lugar del país, apoyando a los músicos sampedrinos en esta nueva etapa de su trayectoria.

