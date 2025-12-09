Se viene la Diversity Fest, una propuesta inclusiva en Pergamino

Este domingo, desde las 19:30, en el Galpón de la Juventud del Parque Belgrano, tendrá lugar la Diversity Fest, un evento inclusivo en el que personas con discapacidad modelarán sobre una pasarela. Además habrá un esmerado servicio de buffet y shows musicales. La propuesta es coordinada por el Consejo de Personas con Discapacidad, instituciones, entidades como X una Sonrisa Pergamino y Corazones en Acción, y colaboradores pergaminenses, entre ellos Lucas Panno y la diseñadora Belkis.