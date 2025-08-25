lunes 25 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Martín Menem en A24: "Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y Lule Menem"

    El presidente de la Cámara de Diputados habló sobre los audios filtrados: negó irregularidades, denunció una operación y defendió a Karina Milei.

    25 de agosto de 2025 - 09:28
    Investigados por la Justicia. Spagnuolo, Lule Menem, Karina Milei y Martín Menem

    Investigados por la Justicia. Spagnuolo, Lule Menem, Karina Milei y Martín Menem

    LAOPINION

    En medio de la polémica por los audios que involucran a un funcionario del gobierno nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que se trata de una operación política y reiteró que “pongo las manos en el fuego por Lule Menem y por Karina Milei”.

    Lee además
    Porqué es importante ir a votar el próximo 7 de septiembre video

    Ir a votar: por qué es obligatorio, cómo consultar el padrón y qué DNI llevar
    Miles de memes en las redes sociales. Instagram, Facebook y X

    Los memes de Karina Milei tras el escándalo: cómo el audio de Spagnuolo desató la furia humorística en redes

    El legislador sostuvo que estas maniobras se producen “justo antes de una elección en la que estamos en condiciones de eliminar a la casta política”. Además, cuestionó la actitud de la oposición en el Congreso:

    “Vienen atacando con leyes que saben que son impagables y se esconden detrás de causas nobles para desequilibrar al gobierno”.

    “Si hay irregularidades, que actúe la Justicia”

    Al ser consultado por los audios y sobre si son auténticos, Menem evitó dar definiciones:

    “No puedo hablar de los audios ni decir si son auténticos o no. Es una operación. Si hay alguna irregularidad, lo tiene que resolver la Justicia. Allí Spagnuolo tendrá que decir qué es lo que pasa”.

    El dirigente insistió en que “Milei es el tipo más transparente que vas a conocer en la historia de la humanidad” y aseguró que no hay nada ilegal en los contratos:

    “Creo que todo está dentro de la ley, son licitaciones o concursos de precios”.

    Relación con Spagnuolo y pensiones por discapacidad

    Menem reconoció haber tenido contacto con Spagnuolo en el marco de conversaciones recientes:

    “Tuve trato con él por las pensiones por discapacidad que se trataron en las últimas semanas. Lo hemos visto como abogado del Presidente y también como funcionario del Gobierno”.

    Sobre su función, aclaró:

    “Ha intervenido en el marco legal. No veo nada fuera de la normativa”.

    Críticas a la política tradicional y elogio al menemismo

    En otro tramo de la entrevista, Menem afirmó que la “corporación política está en jaque” y que “un sector de la política se va a jubilar”.

    Además, defendió la gestión del expresidente Carlos Menem:

    “El mejor momento de la Argentina fue con Menem, en cuanto a crecimiento de la economía y estabilidad económica”.

    El conductor del programa, Facundo Laje, le retrucó recordando los casos de corrupción durante ese período.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ir a votar: por qué es obligatorio, cómo consultar el padrón y qué DNI llevar

    Los memes de Karina Milei tras el escándalo: cómo el audio de Spagnuolo desató la furia humorística en redes

    Dónde y cómo pagar la multa por no votar, de cara a las elecciones del 7 de septiembre

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Porqué es importante ir a votar el próximo 7 de septiembre video

    Ir a votar: por qué es obligatorio, cómo consultar el padrón y qué DNI llevar

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Conflicto con trabajadores de limpieza impedidos de ingresar a Ternium San Nicolás.

    San Nicolás: más de 150 trabajadores de limpieza quedaron fuera de Ternium en medio del conflicto con la UOM
    San Pedro se prepara para la 11 edición del encuentro de fanátícos del Jeep IKA

    San Pedro se prepara para la 11ª edición del Encuentro Fanáticos del Jeep IKA: fechas y actividades

    San Pedro: Paraná venció a Mitre y se quedó con el clásico sampedrino

    San Pedro: Paraná venció a Mitre 2-1 y se quedó con el clásico sampedrino

    Manuel Passaglia se despachó en X. El candidato a diputado provincial por HECHOS, comentó sobre el escándalo Spagnuolo/Milei. compiten para ver quien es mas choto
    Escándalo Spagnuolo

    Manuel Passaglia lanzó un fuerte mensaje en X: "Estamos rehenes de un duelo para ver quién es el más corrupto"

    Detenido un joven por Robo de una moto en Rutas 9 y 188 en San Nicolás

    San Nicolás: detuvieron a un joven de 26 años por un robo a mano armada en Ruta 9