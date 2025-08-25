Martín Menem en A24: "Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y Lule Menem"

En medio de la polémica por los audios que involucran a un funcionario del gobierno nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , afirmó que se trata de una operación política y reiteró que “pongo las manos en el fuego por Lule Menem y por Karina Milei” .

El legislador sostuvo que estas maniobras se producen “justo antes de una elección en la que estamos en condiciones de eliminar a la casta política”. Además, cuestionó la actitud de la oposición en el Congreso:

“Vienen atacando con leyes que saben que son impagables y se esconden detrás de causas nobles para desequilibrar al gobierno”.

Al ser consultado por los audios y sobre si son auténticos, Menem evitó dar definiciones:

“No puedo hablar de los audios ni decir si son auténticos o no. Es una operación. Si hay alguna irregularidad, lo tiene que resolver la Justicia. Allí Spagnuolo tendrá que decir qué es lo que pasa”.

El dirigente insistió en que “Milei es el tipo más transparente que vas a conocer en la historia de la humanidad” y aseguró que no hay nada ilegal en los contratos:

“Creo que todo está dentro de la ley, son licitaciones o concursos de precios”.

Relación con Spagnuolo y pensiones por discapacidad

Menem reconoció haber tenido contacto con Spagnuolo en el marco de conversaciones recientes:

“Tuve trato con él por las pensiones por discapacidad que se trataron en las últimas semanas. Lo hemos visto como abogado del Presidente y también como funcionario del Gobierno”.

Sobre su función, aclaró:

“Ha intervenido en el marco legal. No veo nada fuera de la normativa”.

Críticas a la política tradicional y elogio al menemismo

En otro tramo de la entrevista, Menem afirmó que la “corporación política está en jaque” y que “un sector de la política se va a jubilar”.

Además, defendió la gestión del expresidente Carlos Menem:

“El mejor momento de la Argentina fue con Menem, en cuanto a crecimiento de la economía y estabilidad económica”.

El conductor del programa, Facundo Laje, le retrucó recordando los casos de corrupción durante ese período.