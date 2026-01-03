San Pedro: Quiénes y cuánto deberán pagar por llevar residuos al Basural

La ordenanza fiscal aprobada por el Concejo Deliberante de San Pedro incorporó un nuevo tributo denominado “derecho de vuelco”, que habilita al Municipio a cobrar por la disposición de residuos en el Basural a cielo abierto, con el objetivo de ordenar el sistema y financiar su control y funcionamiento.
Derecho de vuelco: a quiénes alcanza el nuevo tributo
El pago del derecho de vuelco no será obligatorio para todos los vecinos, sino únicamente para quienes realicen actividades de disposición de residuos de forma continua, reiterada o con fines comerciales o lucrativos. La norma alcanza a personas humanas o jurídicas, con o sin residencia en San Pedro, que sean titulares, poseedores, inquilinos o responsables de explotaciones comerciales donde se genere el residuo.
También deberán abonar quienes ejecuten obras, presten servicios o desarrollen actividades comerciales en el espacio público, siempre que de esas tareas se generen residuos cuyo volumen requiera su traslado y disposición en el Basural municipal.
Qué tipos de residuos pagan y cuáles están permitidos
La ordenanza establece que estarán alcanzados los residuos provenientes de poda, desmontes, nivelación de terrenos, demolición y construcción. Se incluyen aquellos materiales que puedan ser reutilizados, los que deban ser soterrados por no admitir reutilización y los residuos compuestos por más de una corriente que impidan su separación.
El Municipio tendrá facultades para verificar el cumplimiento de las condiciones y requerir documentación que acredite la falta de habitualidad o profesionalidad, en caso de corresponder.
Cuánto cuesta llevar residuos al Basural de San Pedro
El valor del tributo se fija en módulos, equivalentes cada uno a un litro de gasoil Infinia Diesel de YPF en San Pedro. El monto final depende del tipo de residuo y del volumen arrojado, con categorías de hasta 5, 8 y 25 metros cúbicos.
Los residuos verdes abonarán entre 5 y 9 módulos; los que requieran tratamiento para reutilización, entre 6 y 10; y los que deban ser soterrados, entre 7 y 11 módulos. En el caso de residuos domiciliarios o misceláneos en grandes volúmenes, el costo asciende a 1.000 módulos, lo que equivale actualmente a alrededor de un millón de pesos.