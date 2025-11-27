jueves 27 de noviembre de 2025
    • San Pedro: Por el Día Mundial de la Diabetes habrá jornada gratuita en el hospital Sadiv

    El Hospital Privado de San Pedro realizará una jornada abierta para promover el cuidado del pie diabético y presentar su nueva Unidad de Pie, con enfoque en prevención y atención integral.

    27 de noviembre de 2025 - 16:55
    En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital Privado Sadiv de San Pedro llevará a cabo una jornada de concientización bajo el lema Cuidá tus pies, protegé tu vida.

    En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital Privado Sadiv de San Pedro llevará a cabo una jornada de concientización bajo el lema "Cuidá tus pies, protegé tu vida".

    En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital Privado Sadiv de San Pedro realizará una jornada gratuita de concientización destinada a la comunidad y a profesionales de la salud. La actividad buscará promover hábitos preventivos, difundir información actualizada y presentar una Unidad de Pie especializada para mejorar la atención de pacientes diabéticos.

    Cuidado del pie diabético y prevención de complicaciones

    El encuentro se desarrollará bajo el lema “Cuidá tus pies, protegé tu vida”, con el objetivo de remarcar la importancia de la detección temprana de lesiones y la atención podológica especializada. El pie diabético continúa siendo una de las principales causas de internación y amputaciones evitables, por lo que las acciones preventivas resultan esenciales para mejorar la calidad de vida de miles de pacientes.

    Presentación de la nueva Unidad de Pie del Hospital Sadiv

    Uno de los ejes centrales será la presentación de la nueva Unidad de Pie para pacientes con diabetes, un servicio que busca brindar diagnóstico oportuno, seguimiento multidisciplinario y tratamientos específicos. La exposición estará a cargo de la Dra. Viviana Musante, especialista en diabetología, quien abordará los principales lineamientos para el manejo clínico y preventivo de las complicaciones.

    Fecha, lugar y beneficios para los asistentes

    La jornada tendrá lugar el viernes 28 a las 09:30 horas, en el Auditorio del Hospital Privado Sadiv, ubicado en Av. Sarmiento 2795, San Pedro (B). Además de la capacitación, los presentes podrán disfrutar de un refrigerio saludable, en línea con las recomendaciones nutricionales para personas con diabetes. Sadiv, acreditado por ITAES 2025–2028, reafirma así su compromiso con la educación sanitaria y la prevención.

