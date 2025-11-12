San Pedro: Jóvenes participaron del programa comunidades sin violencia en la semana de la juventud

Jóvenes de Santa Lucía participaron de un taller del Programa Comunidades sin Violencia, promoviendo el diálogo y la reflexión sobre igualdad y vínculos saludables.

En el marco de la Semana de la Juventud, la localidad de Santa Lucía fue sede de una nueva jornada del Programa Comunidades sin Violencia , impulsado por la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad de la Municipalidad de San Pedro . El encuentro convocó a jóvenes para reflexionar sobre igualdad, vínculos y respeto mutuo.

El taller estuvo encabezado por la subsecretaria Laura Monfasani, quien destacó la importancia de generar ámbitos de conversación donde las juventudes puedan expresarse libremente y revisar los estereotipos que atraviesan sus prácticas cotidianas. “Promover la equidad requiere espacios abiertos, con escucha activa y participación”, expresó durante la jornada.

La propuesta se desarrolló en la Escuela Secundaria N°1 de Santa Lucía, donde las y los estudiantes compartieron sus miradas sobre temas como la igualdad de oportunidades, la violencia simbólica y la construcción de vínculos sanos dentro y fuera del ámbito escolar.

El Programa Comunidades sin Violencia busca fortalecer las políticas de prevención y erradicación de la violencia por motivos de género, con una mirada integral y territorial. En este sentido, la actividad permitió que las y los jóvenes identificaran situaciones cotidianas que reproducen desigualdades y plantearan alternativas desde la empatía y la convivencia respetuosa.

Además, se trabajó sobre el valor de la comunicación como herramienta para transformar los vínculos, promoviendo la igualdad y la responsabilidad colectiva en la construcción de relaciones libres de violencia.

Compromiso institucional con la igualdad de género

Desde la Municipalidad de San Pedro remarcaron que este tipo de talleres forman parte de una política sostenida en materia de género y diversidad, que busca llegar a todos los territorios del partido. “Nuestra meta es seguir fortaleciendo las redes comunitarias y las herramientas de sensibilización”, señalaron desde el área.

La Semana de la Juventud continúa con diferentes propuestas culturales, deportivas y educativas, destinadas a promover la participación activa de los jóvenes en la vida comunitaria y fomentar valores de respeto, inclusión e igualdad.