    • San Pedro: familia perseguida y embestida por una camioneta denuncia intento de robo e intento de homicidio

    Una familia fue perseguida por una camioneta que los chocó tres veces cerca del cementerio de San Pedro. Lograron escapar y denunciaron intento de homicidio.

    28 de septiembre de 2025 - 18:41
    Intento de robo en San Pedro: familia sobrevive a la violenta persecución con choques

    Intento de robo en San Pedro: familia sobrevive a la violenta persecución con choques

    Ilustrativa

    Un intento de robo derivó en una violenta persecución este viernes por la noche en San Pedro, donde una familia fue embestida en tres oportunidades por una camioneta cerca del cementerio municipal. El conductor logró escapar y refugiarse con su familia en una vivienda. Ya realizaron la denuncia correspondiente.

    Violencia cerca del cementerio

    El hecho ocurrió en horas de la noche del viernes 26 de septiembre, cuando una familia que circulaba en su automóvil fue interceptada por una camioneta Ford F-100 color claro, con signos de óxido en las puertas. El primer impacto se produjo en la intersección de Avenida Néstor Kirchner y San Martín.

    Persecución y choques reiterados

    Tras el primer choque, la camioneta continuó persiguiendo al vehículo familiar, embistiéndolo en otras dos ocasiones. El último impacto tuvo lugar en la esquina del cementerio municipal, mientras la familia intentaba escapar. A pesar del acoso, el conductor logró mantener el control del auto y evitar un choque frontal más severo.

    Refugio y denuncia

    La familia logró resguardarse en una vivienda de la zona. Según su testimonio, desde allí escucharon nuevamente el paso de la camioneta que intentaba rodearlos. De inmediato realizaron la denuncia policial, calificando el hecho como intento de robo e intento de homicidio.

    Investigación en curso

    Las autoridades policiales ya se encuentran investigando el caso y trabajan en la identificación de los ocupantes del vehículo atacante. El hecho generó conmoción en la comunidad local, donde se multiplican los pedidos de mayor presencia policial y patrullaje nocturno.

