jueves 27 de noviembre de 2025
    • San Pedro: El Silbido presenta dos obras con la mira puesta en la Plaza Próspero Molina

    El Grupo El Silbido con integrantes de Vuelta de Obligado, Santa Lucía, Río Tala y San Pedro,representará a la región en el Pre Cosquín.

    27 de noviembre de 2025 - 14:07
    La delegación reúne bailarines de Vuelta de Obligado, Santa Lucía, Río Tala y San Pedro.

    La delegación reúne bailarines de Vuelta de Obligado, Santa Lucía, Río Tala y San Pedro.

    La Opinion Semanario

    El Grupo El Silbido, integrado por bailarines de Vuelta de Obligado, Santa Lucía, Río Tala y San Pedro, afrontará este fin de semana su presentación en el Pre Cosquín de la sede Lobos. Con dirección artística de Charly Candia y Martina Guerreiro, llegan tras un año de intenso trabajo creativo y técnico.

    Preparación de las obras “Infancia de Agua” y “Legado Popular”

    La formación folclórica creó dos cuadros especialmente para competir en la edición 2026 del Pre Cosquín. “Infancia de Agua” y “Legado Popular” fueron desarrollados durante meses, con ensayos en distintas localidades de la región y un objetivo claro: alcanzar el sueño de presentarse en la Plaza Próspero Molina, el corazón del folklore nacional.

    Función en San Pedro para reunir fondos y mostrar el trabajo

    Como parte del proceso previo, El Silbido realizará este viernes 28 una función en el Teatro Cuarta Pared. Allí desplegarán las dos obras competitivas y sumarán presentaciones de parejas de baile tradicionales y estilizadas, en una jornada pensada para compartir el proyecto con la comunidad y colaborar con los gastos del viaje a Lobos.

    Un certamen que impulsa nuevos talentos del folklore argentino

    El Pre Cosquín de Lobos es una de las sedes oficiales del histórico concurso que selecciona a los artistas que llegarán al Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Músicos y bailarines de todo el país participan cada año en busca de profesionalizar su carrera y tener la oportunidad de pisar uno de los escenarios más emblemáticos de la cultura popular.

    Temas
    La Corte Suprema falló a favor de Ternium y dejó al intendente Mauro Poletti en una posición aún más delicada, luego de que el incremento de la tasa de Seguridad e Higiene fuera declarado inválido.

    El ajuste implica una suba del 2,34%, correspondiente a la actualización mensual basada en el índice de inflación difundido por el Indec.

    La sanción regirá por tiempo indeterminado en todos los estadios de la Provincia de Buenos Aires, mientras avanza la investigación del episodio ocurrido el pasado domingo en Pergamino.

    Este jueves podría entregarse la administración del Hospital de zona sur al Grupo Oroño, al igual que el centro de salud ubicado en zona oeste de la ciudad.

    La delegación reúne bailarines de Vuelta de Obligado, Santa Lucía, Río Tala y San Pedro.

    La Corte Suprema falló a favor de Ternium y dejó al intendente Mauro Poletti en una posición aún más delicada, luego de que el incremento de la tasa de Seguridad e Higiene fuera declarado inválido.

