San Pedro: El Silbido presenta dos obras con la mira puesta en la Plaza Próspero Molina

La delegación reúne bailarines de Vuelta de Obligado, Santa Lucía, Río Tala y San Pedro. La Opinion Semanario

El Grupo El Silbido, integrado por bailarines de Vuelta de Obligado, Santa Lucía, Río Tala y San Pedro, afrontará este fin de semana su presentación en el Pre Cosquín de la sede Lobos. Con dirección artística de Charly Candia y Martina Guerreiro, llegan tras un año de intenso trabajo creativo y técnico.

Preparación de las obras “Infancia de Agua” y “Legado Popular” La formación folclórica creó dos cuadros especialmente para competir en la edición 2026 del Pre Cosquín. “Infancia de Agua” y “Legado Popular” fueron desarrollados durante meses, con ensayos en distintas localidades de la región y un objetivo claro: alcanzar el sueño de presentarse en la Plaza Próspero Molina, el corazón del folklore nacional.

Función en San Pedro para reunir fondos y mostrar el trabajo Como parte del proceso previo, El Silbido realizará este viernes 28 una función en el Teatro Cuarta Pared. Allí desplegarán las dos obras competitivas y sumarán presentaciones de parejas de baile tradicionales y estilizadas, en una jornada pensada para compartir el proyecto con la comunidad y colaborar con los gastos del viaje a Lobos.

Un certamen que impulsa nuevos talentos del folklore argentino El Pre Cosquín de Lobos es una de las sedes oficiales del histórico concurso que selecciona a los artistas que llegarán al Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Músicos y bailarines de todo el país participan cada año en busca de profesionalizar su carrera y tener la oportunidad de pisar uno de los escenarios más emblemáticos de la cultura popular.

Compartí esta nota en redes sociales:





