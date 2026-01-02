San Pedro: El Ministerio de Seguridad ascendió a Paola Vela al grado de Comisario

Personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro expresó hoy su reconocimiento y felicitaciones a la titular de la dependencia, Paola Yamina Vela , tras haber alcanzado el grado de Comisario , en el marco de los recientes ascensos dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dispuso el ascenso de Paola Yamina Vela al grado de Comisario, un reconocimiento a su desempeño al frente de la Estación de Policía Comunal de San Pedro y a su labor constante en la gestión de la seguridad pública local.

La promoción al grado inmediato superior fue oficializada en el marco de los recientes ascensos establecidos por la cartera de Seguridad bonaerense, que evaluó la trayectoria, el compromiso y el desempeño profesional de efectivos de distintas jurisdicciones. En ese contexto, el nombre de Paola Vela se destacó por su recorrido dentro de la fuerza y por el rol que viene cumpliendo en San Pedro.

Desde el Ministerio de Seguridad se subrayó que el ascenso responde a una “labor constante y un firme compromiso con la sociedad”, valores considerados centrales para el fortalecimiento institucional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La decisión se inscribe en una política de reconocimiento al mérito y a la responsabilidad en la conducción operativa.

Tras conocerse la noticia, el personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro expresó públicamente su reconocimiento y felicitaciones a la flamante Comisario. Subordinados y compañeros de trabajo remarcaron la importancia del ascenso, no solo como un logro personal, sino también como un respaldo a la gestión que se viene desarrollando en la dependencia.

Fuentes policiales destacaron la dedicación diaria de Vela en la conducción del equipo de trabajo, así como su presencia permanente en las tareas vinculadas a la prevención del delito y la articulación con otras áreas del Estado. “Este ascenso es un reflejo del esfuerzo sostenido y del compromiso institucional que mantiene con la comunidad y con cada uno de los efectivos a su cargo”, señalaron.

Compromiso con la seguridad de San Pedro

A lo largo de su gestión al frente de la Estación de Policía Comunal, Paola Vela ha consolidado un perfil de trabajo basado en la cercanía con los vecinos y en la coordinación con autoridades municipales y judiciales. Ese enfoque fue valorado tanto por la estructura policial como por el Ministerio de Seguridad al momento de definir los ascensos.

El nuevo grado de Comisario implica mayores responsabilidades dentro de la estructura de la fuerza, en un contexto donde la seguridad continúa siendo una de las principales demandas sociales. En ese sentido, desde el ámbito policial remarcaron que la promoción de Vela refuerza la continuidad de una línea de trabajo orientada a mejorar la respuesta operativa y la confianza de la comunidad de San Pedro en sus instituciones.