martes 16 de diciembre de 2025
    • San Pedro: Definen el listado de Mayores Contribuyentes que votará el aumento de tasas en 2026

    El cuerpo deliberativo de San Pedro analizará el Presupuesto 2026 y el listado de vecinos habilitados para definir el aumento de tasas municipales.

    16 de diciembre de 2025 - 12:34
    El Concejo Deliberante da este martes ingreso formal, en sesión extraordinaria, al listado de Mayores Contribuyentes y a los expedientes relacionados con el Presupuesto 2026.

    El Concejo Deliberante da este martes ingreso formal, en sesión extraordinaria, al listado de Mayores Contribuyentes y a los expedientes relacionados con el Presupuesto 2026.

    La Opinion Semanario

    El Concejo Deliberante dará este martes ingreso formal, en sesión extraordinaria, al listado de Mayores Contribuyentes y a los expedientes vinculados al Presupuesto 2026. La convocatoria marca el inicio del debate institucional sobre el aumento de tasas municipales que el Ejecutivo proyecta para el próximo año.

    Ingreso del Presupuesto 2026 en el Concejo Deliberante

    Durante la jornada, el Gobierno municipal remitió los proyectos de ordenanza fiscal, impositiva y de cálculo de recursos y gastos, que serán escaneados y puestos a disposición de cada bloque. La documentación ingresará formalmente para su análisis en la Comisión de Presupuesto, donde comenzará el tratamiento técnico y político de las iniciativas.

    Quiénes integran el listado de Mayores Contribuyentes

    El listado está compuesto por 27 vecinos, de los cuales 18 participarán como titulares y 9 quedarán como suplentes. Entre los titulares figuran la exconcejala Sandra Mari; Fernando Bennazar; Bruno Sciarra; Juan Gutiérrez; Erick Aguilar Gartner; Julio Olivera; Martín Palazón; Gerardo De Vincenzi; Iván Gonzalbo; Susana Ciucci; Alejandro Caso; Mauricio Preiti; Sandra Centurión; Facundo Santiso y Luis Alberto González.

    El rol clave en el aumento de tasas municipales 2026

    Una vez aprobado el listado por los ediles, los Mayores Contribuyentes quedarán habilitados para votar a favor o en contra del aumento de tasas que proponga el Departamento Ejecutivo. La definición será determinante para el esquema tributario del próximo año y para el equilibrio de las cuentas municipales.

