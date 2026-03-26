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    • San Pedro: Concejales piden declarar la emergencia vial por el aumento de siniestros

    Concejales de San Pedro impulsan una medida por un año ante el alto nivel de accidentes y la presión sobre el sistema de salud local.

    26 de marzo de 2026 - 14:39
    Concejales del bloque Nuevos Aires presentaron un proyecto de resolución para solicitar al Departamento Ejecutivo la declaración de la Emergencia Vial en todo el partido de San Pedro por el término de un año.

    Concejales del bloque "Nuevos Aires" presentaron un proyecto de resolución para solicitar al Departamento Ejecutivo la declaración de la "Emergencia Vial" en todo el partido de San Pedro por el término de un año.

    notisanpedro.info

    Concejales del bloque Nuevos Aires presentaron un proyecto para declarar la emergencia vial en toda la ciudad de San Pedro durante un año, ante el preocupante aumento de siniestros. La iniciativa busca habilitar medidas urgentes y reducir el impacto en la salud pública.

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    Emergencia vial en San Pedro: el proyecto que busca frenar los siniestros

    La propuesta fue impulsada por los ediles Damián Mosquera, Belén Santos y Paola Basso, quienes advirtieron sobre un promedio de al menos dos siniestros viales diarios en el distrito. Según señalaron, la situación genera graves consecuencias para los vecinos y un fuerte impacto en los recursos del Hospital Municipal.

    El proyecto solicita al Departamento Ejecutivo la declaración de la “Emergencia Vial” por el término de un año, con el objetivo de implementar un plan estratégico integral que supere las actuales políticas de control.

    Accidentes de tránsito: cuestionan controles y piden nuevas medidas

    En los fundamentos del proyecto, los concejales sostienen que las acciones vigentes, como los controles de documentación y alcoholemia, resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Además, remarcan que los ombres jóvenes y motociclistas concentran gran parte de los siniestros en el casco urbano.

    En ese sentido, la iniciativa propone avanzar con programas de capacitación continua y campañas de concientización, articuladas con instituciones educativas, clubes y organizaciones barriales.

    Plan de seguridad vial y uso de recursos: el eje del debate

    De aprobarse, la declaración de emergencia permitiría al Ejecutivo municipal reasignar partidas presupuestarias para financiar las medidas necesarias. También se plantea que herramientas como las fotomultas tengan un enfoque pedagógico y no meramente recaudatorio.

    El proyecto se enmarca en el “Día de la conciencia ciudadana y respeto al prójimo en el tránsito” y retoma la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, que define estos hechos como siniestros evitables. El objetivo final es reducir la presión sobre el sistema sanitario, que actualmente destina importantes recursos a la atención de víctimas de tránsito.

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