San Pedro: Baraybar defendió el Hospital Ruffa y cuestionó a Rey por sus críticas al sistema de salud

El presidente del Concejo Deliberante de San Pedro, Martín Baraybar, salió al cruce del concejal Ariel Rey tras las críticas al sistema de salud municipal y un pedido de informes presentado por la oposición. El funcionario defendió la gestión del Hospital Ruffa y cuestionó la falta de conocimiento técnico del edil.

La respuesta de Baraybar a las críticas sobre el Hospital Ruffa La polémica se desató luego de declaraciones de Rey en La Radio 92.3, donde puso en duda la atención sanitaria local. A través de redes sociales, Baraybar ironizó sobre los “equipos técnicos” de la oposición y calificó como una “burrada” afirmar que no hay atención en el Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa. Además, aseguró que el pedido de informes refleja un desconocimiento total de la infraestructura sanitaria del partido.

Datos oficiales sobre la atención en el sistema de salud municipal En su descargo, Baraybar aportó cifras para respaldar su posición. Indicó que durante 2025 el Hospital Ruffa registró cerca de 80.000 atenciones solo en sus dos guardias, con un promedio diario superior a las 219 consultas. También afirmó que el sistema de salud municipal asiste a más del 70% de la población de San Pedro, en un contexto económico complejo.

Cuestionamientos políticos y reclamos al bloque opositor El titular del Concejo Deliberante vinculó las críticas locales con dirigentes nacionales del espacio que integra Rey y los acusó de impulsar políticas que afectan a la salud pública. Finalmente, cuestionó la labor legislativa del bloque opositor y acusó al concejal de utilizar el hospital con fines políticos, reclamando una disculpa pública a los trabajadores del nosocomio.

