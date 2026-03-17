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    • Zárate festeja su aniversario con dos noches de música en el Parque Urbano

    Dos noches de música, tango y feria cultural con entrada libre y gratuita en el Parque Urbano de Zárate.

    17 de marzo de 2026 - 19:00
    La Municipalidad de Zárate avanza en los preparativos para celebrar el 172º aniversario del Partido con un festival gratuito que reunirá música en vivo, propuestas culturales y una amplia feria de colectividades y artesanos en el Parque Urbano.

    La Municipalidad de Zárate avanza en los preparativos para celebrar el 172º aniversario del Partido con un festival gratuito que reunirá música en vivo, propuestas culturales y una amplia feria de colectividades y artesanos en el Parque Urbano.

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    El municipio de Zárate ultima los preparativos para celebrar el 172º aniversario del Partido con un festival gratuito en el Parque Urbano. Serán dos jornadas de música en vivo, propuestas culturales y feria de artesanos, con la participación de artistas locales y cierres destacados.

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    Festival aniversario en el Parque Urbano de Zárate

    El jueves 19 de marzo, desde las 19 horas, comenzarán las actividades con presentaciones de artistas locales e invitados especiales. La primera noche tendrá como gran atractivo el cierre a cargo del dúo La T y La M, uno de los números centrales de los festejos por el aniversario.

    El evento contará con entrada libre y gratuita, en un espacio pensado para el encuentro de familias, jóvenes y vecinos que deseen participar de la celebración comunitaria.

    15º Festival Provincial de Tango y cierre con Adriana Varela

    Los festejos continuarán el viernes 20 de marzo con la 15ª edición del Festival Provincial de Tango, también desde las 19 horas. La jornada incluirá feria de colectividades, artesanos y espectáculos de artistas locales.

    Además, se presentará el Ballet Estable de la Universidad Nacional de las Artes y el cantor Negro Falótico. El cierre estará a cargo de la reconocida cantante Adriana Varela, figura emblemática del tango argentino.

    Asueto administrativo por el aniversario de Zárate

    Con motivo de conmemorarse el 172º aniversario de la creación del Partido de Zárate, el Municipio dispuso trasladar el asueto administrativo al viernes 20 de marzo, mediante el Decreto Nº 082/26.

    La medida alcanza a la Administración Pública Municipal, el Consejo Escolar y la Secretaría de Inspección y Servicios Educacionales, con el objetivo de favorecer la participación en las actividades y otorgar un marco institucional acorde a la fecha.

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